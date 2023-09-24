陳志強開車遇行人路中間滑手機！按喇叭遭嗆「這我路權」還比中指
台灣交通車流量多，今年7月新法上路，汽機車若未禮讓行人，將重罰6000元，卻也引發不少爭議案例。藝人陳志強日前在臉書上分享，自己開車時遇到斑馬線禮讓行人，對方卻停在路中間滑手機，他按喇叭示意後，卻遭對方咆哮還比了中指，讓他無奈表示「行人優先是觀念 ，停讓文化是互相。」
記者薛羽彤/綜合報導
陳志強22日在臉書上分享，自己開車時遇到一位50多歲的婦人，行經斑馬線時，陳志強停下來待婦人經過，沒想到對方直接停在路中間滑手機，陳志強按喇叭示意後，婦人惱羞成怒直呼「這裡是斑馬線，是我的路權，信不信我錄影檢舉你」，陳志強表示自己有行車紀錄器可以提供，並直回「斑馬線是用來走的，不是讓妳站在路中間滑手機的，很危險」，隨後婦人比了陳志強中指才轉身離開。
陳志強感嘆「行人優先」是他的觀念，「停讓文化」則是互相，他還曾遇到，行人低頭滑手機越走越偏離斑馬線，最後直接撞上他的車頭。陳志強也強調，自己發文的目的，不是要公審駕駛或行人，「到底是為了守法而禮讓，還是為了安全而禮讓？既然是『禮讓』，那應該是出自於自知的觀念，希望大家都能夠『禮讓』，不只是在『交通規則』上。」