屏東工廠連燒28小時撲滅！最新傷亡統計107人、1人失聯搜救中
22日傍晚，屏東科技產業園區明揚國際科技公司，工廠發生爆炸起火，造成4名消防員不幸殉職，98人輕重傷送醫，還有6名員工失聯，經過連日來日夜搜救，23日尋獲3名員工（2男1女），脫困時已無生命跡象，送醫搶救不治，24日凌晨，又發現2具遺體，其中1人為男性，另一名面目難以辨識，2人身份均待釐清，目前累計死亡人數為9人，尚失聯1人，目前傷亡人數總計107人（9死+98傷）、1失聯。
記者林盈君／綜合報導
據了解，爆炸起火原因目前不明，但疑似為氣體外洩，當時屏東縣消防局獲報後，出動人車趕抵救援，第一批進入火場為11人，因發生二度爆炸，導致4名消防不幸罹難，還有6員工失聯，23日，尋獲死亡的3名員工遺體。火勢延燒28小時後，於23日晚間接近10點終於撲滅，屏東縣消防局處理殘火，並漏夜搜救失聯的3人，24日清晨，再發現2具遺體，身分待釐清。
自事故發生後，高、屏兩地消防局，共動員超過275人次消防人員、121輛各式的消防車輛不停灌救，在23日晚間9點56分撲滅火勢，隨即進行殘火處理。屏東縣政府消防局也恢復3級開設，高雄市支援勤務正式結束。而明揚國際董事長劉安晧表示，24日下午，將代表公司向社會大眾、家屬致歉，將會全力負起責任，從優撫恤傷亡警消、同仁與民眾；此外，也將召開重大訊息記者會，說明火災事件相關財損、賠償等事宜。