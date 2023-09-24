天氣預報／中秋連假天氣不穩！熱帶擾動夾擊台灣 週二起水氣增加
今明兩天（9月24日至9月25日）台灣天氣持續受到微弱東北風影響，北海岸及東北部有局部短暫雨，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，週二（9月26日）起水氣增多，北台灣天氣不穩定度提高，中秋連假則有2個熱帶擾動在台灣附近，大致上處於不穩定的環境，但是否有颱風生成？或實際影響強弱，仍應繼續觀察。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，今明兩天東北風較微弱，北海岸及東北部有局部短暫雨的機率，其它各地晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨；由於東北風沒有挾帶冷空氣，因此各地白天還是偏熱，今日各地區氣溫分佈上，北部攝氏23至36度、中部攝氏24至35度、南部攝氏23至35度、東部攝氏22至36度。
吳德榮表示，週二至週四（9月28日）各地多雲時晴、白天仍偏熱；水氣增多的情況下，東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率，不穩定度略提高，西半部近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，範圍略擴大。
中秋連假時，南海及菲律賓東方海面各有熱帶擾動發展，北部海面有雨區，配合熱帶擾動向台灣輸送的水氣，使得中秋連假處在不穩定的環境；但各國模式模擬差異不小，且皆持續調整中。故各地天氣如何？還有待應繼續觀察。