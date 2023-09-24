勇消賴俊儒「蜜月前殉職」！英籍妻心痛首發聲 1句話惹人心疼
屏東科技產業園區「明揚國際科技公司」22日傍晚工廠發生火災，過程中甚至爆炸聲連連，總共累計死亡人數8人、尚失聯2人，目前傷亡人數總計106人（8死+98傷），其中有4名消防人員殉職。而身處第一線的殉職勇消賴俊儒，原本11月計畫要與英國籍新婚妻子度蜜月、明年2月補辦婚禮，不料未能完成最後婚前計畫，也讓痛失丈夫的英籍妻首發聲，沉痛的心情讓人相當心疼。
記者張嘉哲/綜合報導
當時屏東明揚國際爆炸現場，火勢相當猛烈，第一位被發現殉職的消防員被送往醫院時，由於「面部難以辨識」，家屬根本無法相信這就是自己的寶貝兒子，加上外套一開始是寫屏東縣消防局屏二分隊隊員「施寶翔」的名字，但衣服則是原先失聯隊員「賴俊儒」，身分一度難以辨識。
直到賴母到現場，透過身形、腿型等特徵，才確定是兒子賴俊儒，痛心表示無法接受，與賴父、賴俊儒妻子一頭抱頭痛哭，賴母也對兒子喊話表示「媽媽以你為榮，他是個英雄」；爸爸則悲痛的說「發生這種事就是命，我們不怨任何人，救災救難本來就是他的職責，我們以他為榮」後來也陪兒子上救護車走最後一程，令人看了非常不捨。
據了解，賴俊儒和英籍女友感情非常穩定，日前才登記結婚，原本計劃10至11月期間要去度蜜月、明年2月補辦婚禮，不料卻傳出殉職噩耗，除了爸媽相當悲痛外，英籍女友也在IG上發聲「Thanks to everyone for the love and support（感謝大家的愛護與支持）」堅強的一句話卻也讓所有人看了都相當心疼。