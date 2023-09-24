全國悼屏東大火！侯友宜選此時請長假 蔣萬安：他有暫停選舉行程
屏東明揚國際公司大火釀9死近百人受傷的慘劇，當各陣營政治人物取消行程哀悼之際，新北市政府突然宣布，市長侯友宜即日起請長假，職務由副市長劉和然代理，引發民進黨批「落跑市長」。對此，台北市長蔣萬安今（24）日緩頰表示，侯友宜接下來這幾天有暫停選務行程，北市也會加強檢視公共意外SOP，持續精進，檢查列管工廠。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午率團出發前往韓國首爾訪問，行前在機場接受媒體訪問，針對侯友宜市議會還沒有開議就請假遭到批評，蔣萬安說，他相信侯友宜有自己整體的節奏與步調，就是一步一腳印、爭取民眾支持。
在屏東大火隔天宣布請假是否恰當?對此，蔣萬安回應表示，他了解侯友宜接下來這兩天也停止、取消了相關的選舉行程。
蔣萬安說，接下來大家關心後續屏東大火如何面對與相關的處置，所以他昨天邀集消防局、環保局、產業局與勞動局跨局處會議，檢視SOP，自我檢視是否有需要調整、修正地方持續精進，也就北市列管工廠進行全面檢查，確保相關作業都符合規定。
蔣萬安進一步說，也請消防局相關局處盤點目前消防人力設備，如果有需要增購先進機器設備，一定編列預算購買，或向中央爭取，市府也會盤點跨局處演練，包括資訊共享等，雖然北市沒有大型化學工廠，但是還是要引以為戒，檢視相關SOP。