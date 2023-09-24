明揚爆炸起火釀8死！醫師揪「罪魁禍首」：燒到700度變成火藥

我是廣告 請繼續往下閱讀
潘建志提到「明揚屏東廠在Google評論上被網友說是血汗工廠。860名員工，三班不停產能全開，事發時，工廠裡應該擠了有三百位員工，這場大火燒了很久，中間不斷爆炸，表示燃燒的成份在工廠裡有著大量的堆積，高爾夫球的主成份是什麼，罪魁禍首應該就是最大量的『聚丁二烯Polybutadiene』」。
潘建志查找了學術論文，找到一篇ABS工廠事故調查，發現聚丁二烯在粉末狀態下可以造成粉塵爆炸，且這篇學術論文還是台灣學者寫的，文章調查的火災當中也出現多次爆炸。屏東高爾夫球代工廠，第一次爆炸時，消防員都還沒到，可能出現在初步加工聚丁二烯的廠區，不需要別的原因，光是產能滿載，粉末在運送管線中摩擦產生的靜電，就有可能造成聚丁二烯粉塵爆炸。
潘建志表示，第一次爆炸引起大火，由於燃燒的高溫達到1000度，當超過聚丁二烯的燃點700度後，就算不是散佈在空氣中的粉塵狀態，儲存中最大量的聚丁二烯原料或是加工後聚丁二烯半成品也會產生爆炸，「是的，聚丁二烯看似安定，但燒到700度時也會變成火藥，聚丁二烯因此被拿來成為固態火箭中火藥的輔助成份，它可以幫助固定黏合其它火藥，但自已也能爆炸」。
潘建志表示，這次火災和爆炸事件值得我們深入研究和反省，以防止類似悲劇再次發生。而消防隊員為了救人，明知危險仍衝進去，是非常高尚的情操，他也在文末致上敬意，願死者安息，傷者康復。
更多「屏東明揚工廠大火」相關新聞。