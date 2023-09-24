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中國陝西爛尾樓停工8年還在賣　住戶「日爬20樓」沒水沒電過生活

▲中國房地產業持續低迷，爛尾樓案件頻傳。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國房地產業持續低迷，爛尾樓案件頻傳。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國房地產業持續低迷，處處可見爛尾樓，購房者不僅房貸負擔沉重，不少人預付房款卻遲遲無法入住。中國陝西工業城市銅川近來爆發大批住戶集體抗議，呼籲外界關注爛尾樓買家處境。由於該建案已經停工8年，但購房民眾已無餘力另外租屋，只能勉強住進毛胚屋，過著無水無電、天天爬樓梯的生活。

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綜合媒體報導，中國陝西工業城市銅川12日爆發靠意事件，數十名業主拿著合約，高聲抗議建商詐騙，喊著「我們要我們的房子」集體維權、討要公道。

自2021年中國房地產陷入危機以來，許多開發商面臨資金周轉問題，很多購房民眾遲遲等不到住宅樓的完工和交付，只能住進已經停工的爛尾樓當中，用行動抗議並向政府施壓。

其中一名住在20樓的男性住戶，每天都得爬樓梯回到位於20樓的家，他表示，「我現在也沒辦法，沒別的選擇，你像我住在這裡邊，沒有水沒有電，我晚上下班了回來，樓梯爬到20樓，必須得打開手電筒，幾乎不喝水也不洗臉，可以說都不刷牙了。」這名男性在2015年時，以27.6萬人民幣購買了該間住房，該年人民幣兌新台幣匯率約5，約台幣138萬元購買了該間住房。

還有住戶在6年前買房後，遲遲等不到完工，只好自己買材料漆牆壁，甚至打造了陽台。據了解，該名住戶月薪約5000人民幣（10萬日圓，約台幣2萬994元），但每個月得掏出3164人民幣（6萬4000日圓，約台幣1萬3436元）來付房貸，毫無餘力另外租屋。

在沒水沒電的情況下，居民們只能使用一樓的公共廚房做飯，共同使用一個爐子。買家指出，該工程自2015年開始，整整8年間工程持續停滯，但房子開發商名稱與建案還多次更名仍繼續賣。2018年起，憤怒的屋主們持續向當局申訴抗議，官員2020年曾表示，已成立委員會解決問題，但房子仍未重新動工。

瑞銀（UBS）預測，中國房地產銷售與建設，目前將持續停留在2020至2021年高峰期的50%-60%，部分原因是中國的出生率下跌和城市化放緩。


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