中國陝西爛尾樓停工8年還在賣　住戶「日爬20樓」沒水沒電過生活

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自2021年中國房地產陷入危機以來，許多開發商面臨資金周轉問題，很多購房民眾遲遲等不到住宅樓的完工和交付，只能住進已經停工的爛尾樓當中，用行動抗議並向政府施壓。
其中一名住在20樓的男性住戶，每天都得爬樓梯回到位於20樓的家，他表示，「我現在也沒辦法，沒別的選擇，你像我住在這裡邊，沒有水沒有電，我晚上下班了回來，樓梯爬到20樓，必須得打開手電筒，幾乎不喝水也不洗臉，可以說都不刷牙了。」這名男性在2015年時，以27.6萬人民幣購買了該間住房，該年人民幣兌新台幣匯率約5，約台幣138萬元購買了該間住房。
還有住戶在6年前買房後，遲遲等不到完工，只好自己買材料漆牆壁，甚至打造了陽台。據了解，該名住戶月薪約5000人民幣（10萬日圓，約台幣2萬994元），但每個月得掏出3164人民幣（6萬4000日圓，約台幣1萬3436元）來付房貸，毫無餘力另外租屋。
在沒水沒電的情況下，居民們只能使用一樓的公共廚房做飯，共同使用一個爐子。買家指出，該工程自2015年開始，整整8年間工程持續停滯，但房子開發商名稱與建案還多次更名仍繼續賣。2018年起，憤怒的屋主們持續向當局申訴抗議，官員2020年曾表示，已成立委員會解決問題，但房子仍未重新動工。
瑞銀（UBS）預測，中國房地產銷售與建設，目前將持續停留在2020至2021年高峰期的50%-60%，部分原因是中國的出生率下跌和城市化放緩。