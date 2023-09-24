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屏東工廠大火釀多人死傷！北市長蔣萬安：全面檢查北市列管工廠

▲屏東工廠大火釀多人死傷，台北市長蔣萬安今天表示，已召開跨局處會議檢視北市相關SOP與處理公共意外機制，並全面檢查列管工廠，盤點所有消防人力、設備，讓市民安心。（圖／NOWnews資料照）
▲屏東工廠大火釀多人死傷，台北市長蔣萬安今天表示，已召開跨局處會議檢視北市相關SOP與處理公共意外機制，並全面檢查列管工廠，盤點所有消防人力、設備，讓市民安心。（圖／NOWnews資料照）

中央社

（中央社記者黃麗芸台北24日電）屏東工廠大火釀多人死傷，台北市長蔣萬安今天表示，已召開跨局處會議檢視北市相關SOP與處理公共意外機制，並全面檢查列管工廠，盤點所有消防人力、設備，讓市民安心。

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蔣萬安上午率團搭機前往韓國首爾參加2023年世界城市高峰會市長論壇，行前媒體聯訪詢問如何看新北市長侯友宜23日起請假投入總統選戰，選在議會開議前且適逢屏東工廠大火之際，時機引發外界批評。

他表示，相信侯友宜有其整體競選節奏及步調考量，就是一步一腳印、爭取民眾支持，且侯友宜這兩天也都已取消相關競選行程，大家都很關心屏東大火後續處置。

蔣萬安指出，他昨天也在台北市府再次邀集消防局、環保局、產業局及勞動局進行跨局處會議，再次檢視相關標準作業程序（SOP）與處理公共意外的機制，查看有無須調整精進之處；其次，全面檢查北市列管工廠，確保任何相關作業都符合規定。

以及，請消防局與相關局處盤點所有消防人力及設備，若需添購新進設備，將會積極編列預算或向中央爭取；最後，重新盤點跨局處實際演練、資訊共享及如何即時通報等。

蔣萬安說，雖然北市產業結構不同，但會引以為鑒，持續做相關檢視及清查，讓市民安心。

媒體追問，中央畜產會是否仍未將相關進口蛋資料補全；蔣萬安表示，衛生局昨天再次到畜產會稽查，對方表示仍要與農業部長官及律師討論後才能提供，直到昨天仍未提供相關進口蛋品流向完整資料，衛生局將依法開罰，並持續要求提供完整資料，若仍不提供將連續開罰。

提到韓國此行目的，蔣萬安表示，這次出訪最主要有2個使命，就是進行城市外交與青年發展，將特別拜會舉辦世界城市高峰會市長論壇的東道主、首爾市長吳世勳，同時雙方也會簽署青年事務合作備忘錄，今年也是雙方締結姊妹市55週年、別具意義。

另外，也會藉此機會與世界各國城市首長會面，由於這次活動是由新加坡大力支持、參與，他7月份出訪新加坡時就已預告這次9月韓國行，這次論壇除與新加坡友人再次見面，也安排和另一個姊妹市紐西蘭威靈頓市長進行早餐會，論壇上也會與多國城市首長齊聚一堂。

蔣萬安說，行程中也安排參訪韓國大學路及新創產業中心，借鏡韓國文化藝術產業及經驗，並了解其整體新創產業規劃與獎補助計畫。（編輯：陳仁華）1120924

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