瀧澤秀明駁斥性騷！傑尼斯師弟投訴「被舔」 他怒批：扭曲時間線
日本知名偶像經紀公司「傑尼斯」事務所，因創辦人強尼喜多川去世後被踢爆惡行，疑似生前對多位小傑尼斯有不雅舉動，深陷性騷擾風波，新任社長東山紀之出面道歉後，決議改名重新整頓公司，卻也被指控是共犯，甚至連去年離社另組新公司「TOBE」的前傑尼斯副社長瀧澤秀明，都被《女性SEVEN》報導有親吻師弟的行為，但他昨（23）日大動作在推特澄清，怒批媒體扭曲時間線，報導錯誤事實，會誤導很多人相信此類報導，這行為與暴力無異。
記者江芷稜／綜合報導
13歲就加入傑尼斯事務所的瀧澤秀明，17歲時與松嶋菜菜子合演師生戀電視劇《魔女的條件》，引發話題暴紅，20歲時與今井翼組成偶像團體「瀧與翼」出道，由於人緣好及出色管理能力，深受創辦人信任，一直被視為強尼喜多川的接班人，去年與前任社長藤島茱莉景子理念不合，選擇退出待了近30年的傑尼斯，另外成立經紀公司TOBE，延攬三宅健、北川宏光、平野紫耀等人入社。
這次傑尼斯性騷擾風波，繼強尼喜多川、東山紀之後，八卦週刊《女性SEVEN》報導瀧澤秀明喜歡親親，也會強迫師弟們親吻，意即他也有類似性騷擾行為，受害人痛訴「我被瀧澤舔了」。瀧澤昨大動作在推特聲明，表示向來尊重新聞報導和言論自由，「但這篇新聞報導有太多扭曲時間線和不實報導內容，我堅決否認這些內容」。
他極力駁斥性騷擾一事，並認為在網路時代，孩子們看到這類假新聞對教育是不利的，身為一個成人，看到新聞感覺非常尷尬，希望媒體不要再報導，如果涉及藝人權益，會發正式聲明反擊，對於涉己新聞決定在社群平台一次說清楚，且不願這類文章留在版面上太久，之後就會刪除。傑尼斯受害當事人協會成員平本淳也則回應曾接獲相關投訴，由於自己不是當事人，無法證實消息真偽。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110