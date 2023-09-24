亞運棒球／林子偉領軍超豪華陣容！中華隊成為韓國棒球最大假想敵
2022杭州亞運（2022年第十九屆亞洲運動會Hangzhou 2022 Asian Games）23日正式開幕，各種項目都即將展開，亞運棒球項目，中華隊由吳思賢總教練領軍，職業球員17位，其中旅外好手潘文輝、林昱珉、李灝宇、陳柏毓、王彥程、林家正、吳念庭、鄭宗哲等都狀況不錯，讓韓國隊十分警戒，韓國總教練柳仲逸在受訪時，就強調必須在首戰擊敗中華隊。
記者吳政紘/綜合報導
棒球項目在26日舉行，這次亞運會中華成棒隊來勢洶洶，樂天桃猿內野手林子偉，林立，統一獅外野手林安可、富邦悍將申皓瑋、中信兄弟鄭浩均等，都是中職主力戰將。
韓國在亞運棒球已經取得3連霸，本屆更要挑戰4連霸，不過韓國總教練柳仲逸接受《韓聯社》訪問時表示，球隊最佳情況就是在小組賽首戰就擊敗台灣，並在金牌戰與台灣再度交手。
「我們將在首戰全力以赴對上台灣，至於金牌戰，等我們打到那邊再說。我不認為我們會得到很多分，但我們擁有強大的牛棚，我認為如果我們能夠先馳得點、領先幾分，應該就能夠贏下比賽。」柳仲逸說。
韓國把假想敵瞄準台灣，最主要中華隊的成員十分豪華，17位職業球員，對戰日本業餘社會人聯軍應該可以輕鬆過關，更不用說對戰其他球隊。