范怡文遭親姊背叛 「2億身價全歸零」 一夕淪負債嘆：不願再相見
昔日的玉女歌手范怡文，現年60歲，當年與張清芳合唱歌曲〈這些日子以來〉紅遍大街小巷。范怡文發行幾張專輯後，就轉戰開創服飾品牌，年僅24歲就做起生意，資金不夠便找兄弟姊妹幫忙，沒想到卻遭親姊姊掏空公司，一夕間從身價2億的CEO淪為背負龐大債務。
記者薛羽彤／綜合報導
范怡文日前上節目《新聞挖挖哇》談及人生低潮轉捩點，她透露24歲就成立自己的服飾品牌，她投入所有儲蓄還不夠，於是找到兄弟姊妹當股東，基於對家人的信任，當時並沒有請律師見證登記股東名冊。范怡文的品牌一路成長，打入大陸市場，資本額最高近2億，不料卻發生掏空案，而且是被親姊姊背叛。
事發後，范怡文只好將公司收掉，事後又花了1年的時間處理公司後續問題，並與親姊姊打了8年官司，雖然最後范怡文贏了官司，清償完所有債務後，她身上存款也空了，吃住都要靠朋友幫忙。范怡文坦言遭到至親背叛相當痛心，往後她不願開口再提起這位「最熟悉的陌生人」，也願此生不再與這一人相見。
范怡文近日回歸歌壇，推出新歌〈把自己寵壞〉找來蕭煌奇為她量身打造。范怡文表示聽到DEMO時，就感覺性格、旋律與歌詞，有種彼此掏心掏肺地呼應感受，也像是對自己鼓勵、和解，非常走心。范怡文將在10月9日舉辦《把自己寵壞》演唱會，實體和線上同步開唱。