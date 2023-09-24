徐乃麟兒子徐新洋花300萬「娶俄羅斯女神」！36桌奢華婚宴大公開

范怡文遭親姊背叛 「2億身價全歸零」　一夕淪負債嘆：不願再相見

▲范怡文遭到親姊背叛，原本2億身價的她一夕淪為負債，事後她感嘆此生不願再與這個人相見。（圖／范怡文臉書）
▲范怡文遭到親姊背叛，原本2億身價的她一夕淪為負債，事後她感嘆此生不願再與這個人相見。（圖／范怡文臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

昔日的玉女歌手范怡文，現年60歲，當年與張清芳合唱歌曲〈這些日子以來〉紅遍大街小巷。范怡文發行幾張專輯後，就轉戰開創服飾品牌，年僅24歲就做起生意，資金不夠便找兄弟姊妹幫忙，沒想到卻遭親姊姊掏空公司，一夕間從身價2億的CEO淪為背負龐大債務。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲范怡文曾被親姊姊背叛，淪落到全身沒半點錢。（圖／范怡文臉書）
▲范怡文曾被親姊姊背叛，淪落到全身沒半點錢。（圖／范怡文臉書）
范怡文日前上節目《新聞挖挖哇》談及人生低潮轉捩點，她透露24歲就成立自己的服飾品牌，她投入所有儲蓄還不夠，於是找到兄弟姊妹當股東，基於對家人的信任，當時並沒有請律師見證登記股東名冊。范怡文的品牌一路成長，打入大陸市場，資本額最高近2億，不料卻發生掏空案，而且是被親姊姊背叛。

事發後，范怡文只好將公司收掉，事後又花了1年的時間處理公司後續問題，並與親姊姊打了8年官司，雖然最後范怡文贏了官司，清償完所有債務後，她身上存款也空了，吃住都要靠朋友幫忙。范怡文坦言遭到至親背叛相當痛心，往後她不願開口再提起這位「最熟悉的陌生人」，也願此生不再與這一人相見。

▲范怡文遭受過被親姊姊背叛。（圖／范怡文臉書）
▲范怡文遭受過被親姊姊背叛。（圖／新聞挖挖哇YouTube）
范怡文近日回歸歌壇，推出新歌〈把自己寵壞〉找來蕭煌奇為她量身打造。范怡文表示聽到DEMO時，就感覺性格、旋律與歌詞，有種彼此掏心掏肺地呼應感受，也像是對自己鼓勵、和解，非常走心。范怡文將在10月9日舉辦《把自己寵壞》演唱會，實體和線上同步開唱。


宋仲基當爸首現身！曝3個月兒子現況　甜喊「新手媽」替愛妻闢謠

屏東工廠爆炸！楊昇達小舅子差1秒遇劫難　若綺接平安電話淚崩

熊熊挺4月孕肚「不怕禁忌」現身徐新洋婚禮！最快明年2月生龍寶寶

徐新洋婚禮「胡瓜激瘦12公斤」帥氣登場！紅包超厚88000元跑不掉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞