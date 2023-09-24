消防兒殉職！賴俊儒父肯定英勇救災 大拇指比讚：我兒是「這支」
本月22日傍晚，屏東科技園區明揚國際公司工廠，突然發生爆炸起火，共造成4名消防員殉職、5位民眾死亡、98人輕重傷送醫、1人失聯中，累計傷亡人數為107人。其中殉職的勇消賴俊儒，原本計畫11月要跟英國籍妻子度蜜月，明年2月補辦婚禮，不料一場大火卻讓彼此天人永隔。痛失愛子的賴父表示「沒有怪任何人，這是命」，更堅強的比出大拇指，肯定兒子英勇救災，哽咽說「肯定我的兒子是『這支』（比讚）」。
記者林盈君／綜合報導
對於兒子不幸殉職，賴父表示「沒有怪任何人」，坦言「這是命」，但對兒子英勇救災比讚，為他感到驕傲。事實上，賴父第一時間知悉噩耗後，一度崩潰不敢置信，要求醫院方驗DNA，之後又哭求高雄市長陳其邁，希望不要給兒子解剖，因為兒子「長的緣投」，也不忍心他再被割一刀，讓人聞之落淚。
據了解，事故發生後，高、屏兩地消防局，共動員超過275人次消防人員、121輛各式的消防車輛不停灌救，在23日晚間9點56分撲滅火勢，隨即進行殘火處理。屏東縣政府消防局也恢復3級開設，高雄市支援勤務正式結束。而明揚國際董事長劉安晧表示，24日下午，將代表公司向社會大眾、家屬致歉，將會全力負起責任，從優撫恤傷亡警消、同仁與民眾；此外，也將召開重大訊息記者會，說明火災事件相關財損、賠償等事宜。