屏東工廠大火持續燃燒！濃煙狂竄直衝天際　驚悚現場畫面曝光

消防兒殉職！賴俊儒父肯定英勇救災　大拇指比讚：我兒是「這支」

▲高雄市長陳其邁，慰問屏東大火殉職消防隊員賴俊儒的家屬，賴俊儒父親得知噩耗傷心痛哭。（圖／NOWnews資料照）
▲高雄市長陳其邁，慰問屏東大火殉職消防隊員賴俊儒的家屬，賴俊儒父親得知噩耗傷心痛哭。（圖／NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

本月22日傍晚，屏東科技園區明揚國際公司工廠，突然發生爆炸起火，共造成4名消防員殉職、5位民眾死亡、98人輕重傷送醫、1人失聯中，累計傷亡人數為107人。其中殉職的勇消賴俊儒，原本計畫11月要跟英國籍妻子度蜜月，明年2月補辦婚禮，不料一場大火卻讓彼此天人永隔。痛失愛子的賴父表示「沒有怪任何人，這是命」，更堅強的比出大拇指，肯定兒子英勇救災，哽咽說「肯定我的兒子是『這支』（比讚）」。

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▲去年12月間，消防員賴俊儒跟英國籍女友登記結婚，從曝光的照片可以看到，賴俊儒手拿捧花，陽光帥氣且一臉幸福，與妻子籍友人開心合影，未料2人卻從此天人永隔。（圖／翻攝畫面）　
▲去年12月間，消防員賴俊儒跟英國籍女友登記結婚，從曝光的照片可以看到，賴俊儒手拿捧花，陽光帥氣且一臉幸福，與妻子籍友人開心合影，未料2人卻從此天人永隔。（圖／翻攝畫面）　
對於兒子不幸殉職，賴父表示「沒有怪任何人」，坦言「這是命」，但對兒子英勇救災比讚，為他感到驕傲。事實上，賴父第一時間知悉噩耗後，一度崩潰不敢置信，要求醫院方驗DNA，之後又哭求高雄市長陳其邁，希望不要給兒子解剖，因為兒子「長的緣投」，也不忍心他再被割一刀，讓人聞之落淚。

據了解，事故發生後，高、屏兩地消防局，共動員超過275人次消防人員、121輛各式的消防車輛不停灌救，在23日晚間9點56分撲滅火勢，隨即進行殘火處理。屏東縣政府消防局也恢復3級開設，高雄市支援勤務正式結束。而明揚國際董事長劉安晧表示，24日下午，將代表公司向社會大眾、家屬致歉，將會全力負起責任，從優撫恤傷亡警消、同仁與民眾；此外，也將召開重大訊息記者會，說明火災事件相關財損、賠償等事宜。

▲屏東科技產業園區工廠發生爆炸事件，其中第一批進入火場的11名消防員，因現場發生二度爆炸，造成消防員賴俊儒殉職，賴俊儒父親，前往院認屍時，一度悲痛癱軟不敢置信。（圖／翻攝畫面）
▲屏東科技產業園區工廠發生爆炸事件，其中第一批進入火場的11名消防員，因現場發生二度爆炸，造成消防員賴俊儒殉職，賴俊儒父親前往院認屍時，一度悲痛癱軟不敢置信。（圖／翻攝畫面）

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