綠轟侯友宜烙跑拚總統 朱立倫批：賴清德不請假「都在當候選人」
2024選舉步步進逼，國民黨總統參選人侯友宜昨宣布，新北市長職務請假到年底，引發綠營痛批「烙跑市長」。對此，國民黨主席朱立倫今（24）日受訪反批，民進黨總統參選人、副總統賴清德每天都在搞選舉有請假過？他諷刺，民進黨用一根手指頭指著別人，卻忘了四根手指頭指著自己。
記者翁子竣／台北報導
侯友宜昨宣布請假到年底拚選舉，期間由副市長劉和然代理新北市長。消息一出，新北市議員卓冠廷則痛批，前高雄市長韓國瑜2019年10月16日起請假，上一個朱立倫則是2015年10月19日起開始，侯的腳程竟超越韓朱，9月23日就要落跑，非常不負責任。
談及此事，朱立倫今上午受訪則說，侯友宜有其選戰步驟與安排，都很清楚侯對於所謂行政中立，避免很多選舉活動跟市政行程混在一起，透過請假是負責任方式，重要市政侯也還是很清楚掌握。
朱立倫痛批，賴清德每天都在做民進黨主席工作，每天都在搞選舉，請問賴有請假過？有把副總統職位跟民進黨主席分清楚？他認為，民進黨都用一根手指頭指著別人，卻忘了四根手指頭指著自己。
朱立倫強調，侯友宜是負責任的態度，從美國回來後完成市政工作，接下來會全力來拚很多選舉行程。他再諷刺，民進黨不要忘了賴清德從來不請假，「一天7-11都在做民進黨主席，每天都在做候選人，他請假過幾天？」