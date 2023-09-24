屏東大火4消防員殉職 郭倍宏：不適任的人該撤換就撤換吧
屏東科技產業園區爆炸造成4名消防員殉職，高雄市第六選區立委參選人郭倍宏質疑，近幾年工廠化學爆炸、消防弟兄陣亡頻繁發生，政府屢屢保證改善消防員權益，卻不見實質作為。郭倍宏更驚訝的是，屏東縣主管打火弟兄出生入死的消防局長連火都沒有接觸過，第一時間發表的外行談話，對打火弟兄造成二度傷害，引起眾人撻伐。不適任的人坐了不適任的位子，縣長該撤換就撤換吧。
記者郭凱杰／高雄報導
郭倍宏也列舉2015年桃園市新屋保齡球館、2018年桃園敬鵬工業平鎮廠、2021年彰化喬友大樓３起火災為例，盼政府應該認清現實，各縣市消防人員不足，即使用義消補上人力，仍然有訓練有限、設備不足的嚴重問題；除了人力裝備匱乏，老舊設施與化學工廠的安檢工作不完備，也已經犧牲多名消防員性命。
郭倍宏說，2018年的工廠化學藥劑標示不清的教訓、2021年現場調度困難的慘痛實例，這次屏東再度上演。他引用公視戲劇《火神的眼淚》劇情，指出消防員喪生最主要因素人力物力不足，以及消防安檢的非專業性干預，更不該再讓消防員承受！他呼籲消防員權益提升刻不容緩，不能再任由政客拖累改革！
郭倍宏認為，民進黨在中央與屏東執政多年，理應不受黨派鬥爭影響，可以用最快速度補上消防資源。但台灣老百姓看到的，卻是最快速度上臉書發文，悲痛哀悼、宣示會重視消防員權益，流量衝得很快，裝備改善與體制改革卻遲遲不來。郭倍宏表示，台灣人民期待看到改革，讓悲劇不再發生，不需要政治人物假情假意，流下鱷魚的眼淚。
郭倍宏也強調，屏東縣跟其他都一樣都是同一政黨長期執政，有好的施政要誇讚，像這種沒碰過火焰卻指揮別人去打火的首長位子，她非常不適任。遇到這麼大一場災難，官員是否勝任立刻現形。