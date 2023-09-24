明揚國際屏東惡火奪走4勇消　近10年34消防員殉職！最年輕僅21歲

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2013年2月12日，新北五股冷凍工廠疑似機具爆炸發生火警，導致氨氣外洩並冒出濃煙。黃育隆因現場視線不明，黃育隆從五樓墜落電梯井內，腦骨破裂、顱內出血，送醫搶救4小時後仍宣告不治，不幸殉職。
🔴殉職勇消：新北消防局泰山分隊隊員陳奕睿（26歲）、彭祥億（30歲）
2013年7月6日，新北泰山家具工廠大火，鐵皮倉庫爆燃造成鋼梁倒塌，先入內布水線的消防員陳奕睿、彭祥億受困，身陷火場，等到火勢撲滅時，兩人已嚴重炭化，容貌難辨，搶救仍不幸殉職。
🔴殉職義消：新北市政府消防局義消吳宗鴻（28歲）
2013年11月15日，新北瑞芳發生釣客遭瘋狗浪捲走事故，消防員乘橡皮艇前往搜救，因東北角的風浪過大，橡皮艇返港前遭6公尺高瘋狗浪襲擊，船上3名救難人員落海，同船2名消防隊員緊抱礁石而倖存，吳宗鴻卻遭翻覆的救生艇擊中而昏迷，最終溺水不治。
🔴殉職勇消：台北市消防局華山分隊小隊長方俊弘（36歲）
2014年3月27日，北市仁愛路2段地下1棟大樓地下室發生火警，方俊弘與4名隊員深入火場進行搜救時，遭遇「爆燃」意外，方俊宏因身先士卒受傷最重，最終家屬忍痛簽下同意書，隔天拔管宣告死亡，不幸因公殉職。
🔴殉職勇消：新北市消防局南勢消防分隊隊員張哲偉（32歲）
2014年6月27日，新北市中和區華新街華夏之星社區地下停車場發生火警，張哲偉搜尋起火點時，疑因空氣呼吸器內氣量用盡，導致吸入大量有毒濃煙窒息昏迷，經送醫急救3個半小時仍宣告不治。
🔴殉職勇消：高雄市消防局林基澤（62歲）、劉耀文（50歲）、黃國棟（46歲）、王中（50歲）、莊政潔（33歲）、黃尚強（57歲，義消）、陶廷舟（46歲，義消）
2014年7月31日深夜，高雄前鎮區、苓雅區因地下管線氣體外洩，連續發生多起石化氣爆炸事故，猛烈火勢迅速延燒，林基澤等7名消防、義消不幸罹難，另還有22名警義消輕重傷。林基澤時任高雄市政府消防局主任秘書，這也是台灣消防史上殉職層級最高的消防人員。
🔴殉職勇消：桃園市消防局消防員陳鳳翔（26歲）、陳彥茗（22歲）、蔡長融（21歲）、張桂彰（22歲）、曾重仁（27歲）、謝君傑（29歲）
2015年1月20日，桃園新屋保齡球館因變電箱爆炸起火，消防局派出84人搶救，怎料因鐵皮鋼架的2層樓建築突然燒塌，讓6名消防員陳鳳翔、陳彥茗、蔡長融、張桂彰、曾重仁、謝君傑受困罹難，犧牲前還奮勇救出2名男子。
🔴殉職勇消：新竹縣消防局新工分隊林永軒（21歲）
2017年10月28日，新竹工業區昇陽光電工廠發生火警，消防緊急到現場搶救，3樓火警現場濃煙密佈，林永軒，疑因吸入大量濃煙昏倒，救出時已無呼吸和心跳，送醫後仍宣告不治。
🔴殉職勇消：桃園消防局李翰霖（44歲）、余佳昇（27歲）、游博瑜（24歲）、林伯庭（22歲）、游曜陽（47歲）、林尉熙（22歲）
2018年4月28日，桃園平鎮區敬鵬工廠火災，晚間9時53分廠房內突然發生爆炸，指揮官立即呼叫廠內9名消防隊員緊急撤離，惟僅2名順利脫困，另7名消防隊員失聯，11時火警進一步升為四級，最終造成6名消防隊員殉職，1名消防隊員重傷，2名泰國籍移工死亡。
🔴殉職勇消：台中市消防局西屯分隊張哲嘉（32歲）、謝志雄（33歲）
2019年10月3日，台中大雅區「群峪免洗餐具物流中心」免洗餐具工廠發生火災，起火鐵皮廠房為違章建築，特搜隊員謝志雄及張哲嘉被派入廠房，利用熱顯像儀探查起火點，以布署水線，未料10分鐘後現場火勢擴大，兩人已失聯，直到火勢撲滅後幾個小時，才尋獲2人已嚴重碳化的遺體，不幸殉職。
🔴殉職勇消：彰化縣消防局東區分隊隊員陳志帆（33歲）
2021年6月30日晚間，彰化喬友大樓防疫旅館發生火警，旅館老闆因打開多個樓層的防火門，導致火勢向上延燒。陳志帆摸黑挺進火場，不幸躲入9樓沒有對外窗的房間等待救援，最終因氧氣瓶耗盡吸入過多一氧化碳身亡，被同仁發現倒在浴缸內，不幸殉職。
🔴殉職勇消：屏東縣消防局恆春分隊隊員蕭翰隆（38歲）
2023年2月26日，屏東縣十多個鄉鎮公墓發生火警，消防員蕭翰隆在支援恆春公墓火警執勤過程，被重達6噸的水廂車壓昏迷，雖然緊急送醫搶救，但家屬不捨他受苦，忍痛放棄急救。
🔴殉職勇消：屏東縣消防局屏二分隊隊員賴俊儒（33歲）、陳柏翰（32歲）、鍾吉垣（38歲）、施寶翔（37歲）
2023年9月22日，明揚國際生產高爾夫球的屏東工廠發大火，期間多次發生氣爆，惡火延燒28小時終告撲滅，至24日上午9時許，已釀成9人死亡，其中包含賴俊儒、陳柏翰、鍾吉垣及施寶翔4名消防員，上百人受傷。起火原因仍待後續調查釐清。
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