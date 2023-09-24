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日本7至8月山難數創新高！賞楓季將至　警視廳籲「做好登山計畫」

▲日本賞楓季即將到來，日本警視廳擔憂，隨著賞楓登山客湧現，會造成山難事故增加。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本賞楓季即將到來，日本警視廳擔憂，隨著賞楓登山客湧現，會造成山難事故增加。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

隨著新冠疫情趨緩，日本政府也解除了防疫限制措施，國內外遊客增加，再加上富士山碰上加入事業文化遺產後10週年，到山林間登山的人數也隨之大增。不過有數據顯示，今年7、8月的山難案件數也是自有紀錄以來最高，而賞楓季即將來臨，也讓日本當局嚴陣以待。

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根據《NHK》報導，據日本警察廳統計，今年7、8月全國發生山難案件數多達738起，人數809人，死亡或下落不明者61人，不論人數或案件數，都是自1968年開始相關統計以來的最高數字。

若以行政區來看，縣內有飛驒山脈（俗稱北阿爾卑斯山脈）與日本第三高峰穗高岳的長野縣最多人，共101人。其次是富士山攀登路線所在的靜岡縣85人。若以年齡來看，60多歲以上以上佔了22%，為所有年齡層分佈最多，其次則是70多歲（20%）及50多歲佔了19%。其中山難案件發最常見的類型為「滑落」，佔了所有案件中的3成左右。

▲日本富士山每年有數以百萬計的遊客造訪，不但登山客擠滿山頭，連當地交通設施也塞爆，垃圾更成為難以解決的問題。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本富士山今年開山時，適逢新冠疫情限制解除以及登陸世界文化遺產10週年，因此登山客湧現。（圖／美聯社／達志影像）
一名在今年7月參加飛驒山脈白馬岳兩天一夜的東京50多歲女子向《NHK》表示，她在第2天時跟著登山團一同下山時，行經前往「白馬大雪溪」的途中，行經一處容易有碎岩、崩落的登山道時，因長時間行動疲勞、注意力下降而跌倒，滑落約10公尺。因為全身多處受傷且頭部流血，最後是由救難人員揹她下山。該名女性表示，「當時跌下去的一瞬間，覺得自己可能會死。」

長野縣警山岳安全對策課指出，由於新冠疫情趨緩，限制措施鬆綁後，登山人數大增，即便是難易度不高的一般登山道路也傳出事故。最常見的狀況是年紀增長加上體力不足的情況，下山時疲勞湧現腳滑或踩空跌倒。長野縣警呼籲，「平時應多做訓練，了解自己的體力程度，才能充分享受登山樂趣。」長野縣不僅為今年7、8月發生山難案件最多的行政區，截至9月18日的一週內也發生了20件事故，其中1人死亡、12人受傷。

由於時序進入秋天，日本賞楓季即將到來，警察廳擔憂隨著賞楓登山客湧入，導致山難事故也隨之增加，呼籲民眾「應做好登山計畫，準備齊全物品，視自己的能力而行，若身體狀況有異，儘早下山、不要勉強。」

日本公益法人組織「山岳‧運動登山協會」專務理事小野寺齊指出，今年滑落事故特別多，尤其是以40、50多歲的中年登山者更為頻繁發生事故，「不少人沒察覺自身體力已不如疫情之前，加上天氣炎熱難以管理身體狀況等，多重因素之下導致山難事故增加。」

小野寺齊建議疫情後的登山行程規畫，不妨選擇比起以往爬的山難度更低的一點的地方，並注意身體變化，若有不適儘早下山，這樣才能享受登山樂趣。

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