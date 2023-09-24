明揚爆炸傷亡慘重！屏東消防局長：廠商未先告知有過氧化劑
屏東科技園區製造高爾夫球的明揚國際科技公司，22日晚間發生大爆炸，至今（24）日上午已造成9死107傷1失聯，包括4名消防隊員殉職。屏東消防局長許美雪在事發第一時間時，對外向媒體宣稱是消防員灑水引發爆炸，但事實是消防員來不及射水就爆炸。許美雪今日坦承口誤，也指出廠商並未說明廠內有過氧化劑。
記者呂炯昌／台北報導
許美雪今日上午受訪表示，當時同仁到現場，工廠人員就有繳交物質安全資料表，資料表內有些化學物質，同仁依照救災經驗不會以出水處理，會以乾粉滅火器撲滅，但同仁剛要去處理就發生爆炸了。
媒體詢問物質表裡面有沒有寫到過氧化劑？許美雪表示，勤務中心同仁有問廠商，有寫到架橋劑，過氧化劑是後面消防詢問廠商才告知。
至於是否廠商資訊不吐實，許美雪表示，第一時間到時現場冒白煙，同仁以為冒白煙沒有很危險，但是突然冒大量白煙後就爆炸。
許美雪第一時間說同仁有射水才發生爆炸，許美雪澄清表示，第1天狀況相當混亂，出勤人員與指揮官也都送醫，因此沒辦法第一時間了解狀況，她承認自己口誤。
許美雪進一步表示，第一時間詢問廠商為何會爆炸，而在廠商說明後，她承認自己有被誤導，雖然廠商並沒有解說有無射水，但她的確被廠商所說的狀況誤導，因此才口誤。媒體追問外界要求她下台負責，許美雪說，她會認真思考。