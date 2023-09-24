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日本麝香葡萄價跌！全聯66折大降價　通路「賣最便宜」是這間

▲日本麝香葡萄近期價格崩跌，整體價格下跌近8成，如今就能以親民價格買到，台灣通路眾多大賣場、超市都開賣。（圖／風尚精選股份有限公司提供）
▲日本麝香葡萄近期價格崩跌，整體價格下跌近8成，如今就能以親民價格買到，台灣通路眾多大賣場、超市都開賣。（圖／風尚精選股份有限公司提供）

記者張嘉哲/綜合報導

日本麝香葡萄近期價格崩跌，整體價格下跌近8成，如今就能以親民價格買到，台灣通路眾多大賣場、超市都開賣，其中全聯繼日前在雙北與中部開賣後廣受好評，第二波到貨再度開賣，全台限定門市上架，一盒350g「特價389元」，與去年相比打了66折相當划算！《NOWnews》特別整理各大通路販售規格跟售價，愛吃麝香葡萄的你別錯過了！

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🟡全聯福利中心
全聯從（22）日宣布開賣「400元有找」的麝香葡萄，甜度達17度以上，一盒350g特價389元，首波反應熱烈，第二波又再度進貨7000盒開賣，與去年相比，規格相同，但價格打了66折，週末已經在全台限定門市上架販售，要買要快！

▲全聯也開賣麝香葡萄，不過比拼全通路價格，最便宜的是愛買量販。（圖／全聯提供）
▲全聯也開賣麝香葡萄，規格跟去年開賣時相同，不過價格便宜66折。。（圖／全聯提供）
🟡愛買
每盒400至450g，特價399元，以每公克平均來算，是全台通路最低價的麝香葡萄。特價期間即起自9月27日限定，愛買全台15家門市同步促銷，售完為止。

🟡city’super
每盒350g，單盒特價399元、2盒特價758元。長野麝香葡萄在全台8店限時限量1萬盒同步開賣。

🟡家樂福
每盒350克，特價399元。產地來自日本山梨縣與長野縣，是日本最大麝香葡萄供應產區，甜度高達17度以上，於全台家樂福量販、超市、線上購物、家速配販售，限量1萬盒開賣，售完為止。 

▲日本麝香葡萄價格暴跌，家樂福、愛買今開搶特價麝香葡萄，全聯則於明日上架開賣。（圖／家樂福提供）
▲日本麝香葡萄價格暴跌，家樂福、愛買開搶特價麝香葡萄。（圖／家樂福提供）
🟡好市多
每盒約1.2KG，售價1599元。好市多麝香葡萄產地有日本岡山、山梨、長野，業者指出，今年日本因為氣候因素以致葡萄生長快速，「但普遍有小串及不成串的貨品，而該貨品則於日本國內流通販售為主」，出口商品品規要求較多，在產量上沒有增加的趨勢。

事實上，麝香葡萄也稱作玫瑰香葡萄，是一種釀酒葡萄，但也適合直接生吃。麝香葡萄和「麝香」一點關係都沒有，麝香葡萄品種的廣度數量之多，被認為是歷史最悠久的葡萄品種。一般來說，日本麝香葡萄最常見產地是岡山、山梨、長野，產季大約都是落在7月至12月之間。

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