中秋開搶！直擊台北犁記排隊人潮破百 店員認證：1時段最快買到
中秋節團圓開搶月餅、蛋黃酥！知名店家「台北犁記」由於訂單已接滿，剩現場排隊有機會買到。《NOWnews今日新聞》記者到松江南京商圈、長安東路二段直擊，「台北犁記」現場排隊人潮已破百人，專業排隊動線曝光，店員親口認證「每晚8點多」關門前時段最快買到，還貼心提醒「但也不要太晚來喔」，給即將出發搶買的民眾參考。
記者蕭涵云/綜合報導
中秋節必訪的超人氣名店「台北犁記」聲名遠播，不少忠實粉絲愛吃、更多人是買來送禮超有面子！隨著中秋團圓時刻越來越近，加上官方又公告訂單已接滿，只剩現場排隊還有機會買到小月餅、綠豆椪、蛋黃酥等夢幻糕餅，「台北犁記」現場排隊的人潮也越來越多，從月中橫跨周圍兩三個店面，到如今已排隊轉彎到大馬路的飯店前。
《NOWnews今日新聞》記者直擊松江南京商圈、長安東路二段的「台北犁記」，大太陽下現場排隊人潮已破百人，人人雖然揮汗如雨但秩序良好。畢竟店家已是排隊專業店，不妨礙其他店家營業的排隊動線也曝光。
由於排隊人潮已從長安東路店門口綿延至松江路上，一路途經彩券行、家樂福超市、停車場入口、壽司郎、全家便利商店，最後還轉彎超過柯達大飯店門口。為了不打擾周邊店家營業，「台北犁記」備妥紅色告示牌，提醒民眾需間隔其他店家門口排隊。
而「台北犁記」店外不僅有2名以上交通義警協助維持秩序，店家也派出至少3名以上的店員現場來回走動，除了協助排隊動線流暢銜接，還逐一遞上菜單供民眾提早挑選。
店員透露，據現場情況至少約需排隊半小時以上，才能完成購買；《NOWnews今日新聞》記者詢問採買完準備離開的民眾，眾人透露實際購買所花費的時間，從排隊加上選購、結帳完離店，約莫耗時40分鐘以上至1小時左右。
而網路流傳「吃飯時間及下班前人少」的說法，《NOWnews今日新聞》記者現場也與店員確認，近日人潮最少的時段曝光，店員親口認證「每晚8點多」關門前的時段能最快買到，但也貼心再三提醒「不要太晚來喔」，畢竟店家9點就關門，大概8點左右抵達最為保險，給即將出發搶買的民眾參考。