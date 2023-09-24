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屏東明楊大火後侯友宜請長假投入大選　新北綠議員齊轟逃避質詢

▲新北市議會民進黨團召開記者會，痛批侯友宜選在屏東工廠大火釀逾百人傷亡的時候請假跑總統大選，就是要逃避議會監督。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.24）
▲新北市議會民進黨團召開記者會，痛批侯友宜選在屏東工廠大火釀逾百人傷亡的時候請假跑總統大選，就是要逃避議會監督。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.24）

記者吳嘉億／新北報導

新北市議會將在後日正式開議，新北市議會民進黨團今（24）日召開記者會，痛批國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜竟選在屏東明揚國際科技公司大火釀逾百人傷亡的日子，請假跑總統大選，質疑就是想利用社會發生重大事件時，掩蓋請假事實，逃避議會監督，愧對當初一百多萬投給他的選民。

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新北市議會民進黨團總召鄭宇恩表示，從五月侯宣布參選以來為了利益霸佔市長資源不肯辭職，但卻在後天即將開議的定期會，正式請假逃避議會的監督，也逃避即將要到的市長施政報告、總預算說明以及總質詢等三項市長最大任務，不僅居心叵測，更愧對一百多萬投給他的選民。

新北市議會民進黨團副召張維倩說到，新北市議會今年四月才為了配合侯友宜準備選總統而破天荒把總質詢提前，這次卻選在開議之前直接請假，自己自豪的專心市政、好好做事情，全部淪為一場空。

新北市議會民進黨團幹事長卓冠廷則是質疑，前一刻侯宣布因為南部大火暫停競選行程，下一刻卻為了總統選舉一路請假到1月13日總統大選前，徹底躲避議會監督，落荒而逃姿態相當難看。

▲卓冠廷質疑侯友宜前一刻宣布因南部大火暫停競選行程，下一刻卻宣布請假到總統大選前躲避議會監督。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.24）
▲卓冠廷質疑侯友宜前一刻宣布因南部大火暫停競選行程，下一刻卻宣布請假到總統大選前躲避議會監督。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.24）
新北市議會民進黨團書記長林秉宥表示，這個時間點台灣許多百姓面臨哀痛；侯說自己警消出身，重視警消權益，自己卻在這種時刻宣布落跑，果真是黨內自家同志批評的「無情的關公」。

民進黨籍新北市議員黃淑君也批評，昨天還有許多里長在群組討論侯友宜親自參與的行動治理平台要提出的建議，但侯卻突襲宣布請假選總統，還把各大局處的公務人員帶走，讓市長不僅是空轉，更是不轉，呼籲侯友宜不要請假，直接辭職，給新北市民一個專心的市長。

民進黨籍新北市議員張錦豪說到，侯友宜嘴上說安居樂業，結果天下雜誌滿意度吊車尾，顯示無能又草包，甚至透過影響力來限制議會的監督，已經不配當新北市長。

民進黨籍新北市議員陳乃瑜也說，侯友誼市長自稱是漢子，但根本是背棄市民的負心漢，連請假都偷偷摸摸突襲，趁著舉國哀慟、趁著議會開議前夕用突襲方式迴避監督。

民進黨籍新北市議員翁震州、山田摩衣、戴瑋姍、蘇錦雄則是分別提出批評與提醒，指出這幾天全台灣都沈浸在警消殉職的傷痛之中，各候選人也暫停了競選活動，但侯卻在開議之前請假去全台跑透透競選，痛批侯友宜堅持請假，讓市民感到生氣，辜負期待。

▲山田摩衣批評侯友宜現在就是市政擺爛選舉優先。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.24）
▲山田摩衣批評侯友宜現在就是市政擺爛選舉優先。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.09.24）

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