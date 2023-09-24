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接二連三打壓！中國「泛政治化」問題頻傳　矢板明夫：如回到清末

▲第19屆杭州亞運，於本月23日正式開幕。（圖／美聯社／達志影像）
▲第19屆杭州亞運，於本月23日正式開幕。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

原訂於去年舉辦的第19屆杭州亞運，因疫情影響而延期，於本月23日正式開幕。中國官方稱這是史上規模最大、項目最多的一屆亞運會。不過資深媒體人矢板明夫近來在Facebook上發文指出，中國在體育賽事上，出現打壓選手和媒體等「泛政治化」問題，引起國際社會側目，更稱習近平政權的閉關鎖國政策，使中國不僅回到了文革，甚至一口氣回到了晚清。

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矢板明夫舉例，前幾天，中國武漢舉辦爭奪亞冠盃的足球賽，當時日本職業足球隊浦和紅鑽抵達武漢之後，受到了無數中國球迷的辱罵。不僅如此，在比賽過程中，中國啦啦隊不斷喊著「BAKA」（日語：笨蛋）辱罵日本球員，並高舉「海洋在哭泣」等橫幅，甚至還有球迷在燒日本國旗，一旁還有球迷為他歡呼。

矢板明夫指出，中國球迷的這些行為，無疑是受到了中國當局的縱容和鼓勵。「試想，如果有球迷點燃一面中國國旗，相信中國的警察一定會在幾分鐘內跑來抓人。」而浦和紅鑽隊的球員和排放核處理水毫無關係，在國際賽事上，禁止有關政治及種族歧視的標語。如果日本隊向國際足聯提出申訴的話，中國可能會受到處罰。

另外，矢板明夫也提到，於23日開幕的杭州亞運會，有3名印度女選手因未能取得入境中國的許可文件，而無法參加比賽。原因是這3名選手來自印度東北部、被北京稱為「藏南」的地區。中國認為藏南是中國領土。印度外交部為此向中方強烈抗議，印度體育部長塔庫爾也取消原定的訪中行程、不出席本屆亞運。

矢板明夫也舉出了中國打壓媒體的案例，指出「自由時報」與「ETtoday」這兩家媒體遭拒發攝影採訪證，很可能是因為平時的報導令中方感到不快。

矢板明夫表示，針對中國頻頻傳出「泛政治化」議題，但中國網友對於這些違反體育精神的粗暴行徑，幾乎清一色是支持、歡呼的聲音，「就好像一百多年前的庚子拳亂。一群暴徒動用私刑處死了許多基督徒與外國人、並縱火燒毀教堂、包圍了北京的外國大使館。而他們的暴行竟然得到了朝廷的支持。」

最後，矢板明夫感嘆表示，「不禁想起我非常尊敬的中國學者資中筠教授的感嘆。一百年了，中國還是老樣子，『上面還是慈禧太后，下面還是義和團，這才是中國最悲哀的地方』。」


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