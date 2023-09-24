萬人泳渡日月潭傳意外 25歲男游100公尺揮帽求救送醫不治
第41屆日月潭國際萬人泳渡嘉年華活動上午熱鬧登場，吸引2萬4千餘名泳客下水，前總統馬英九也第10度參加，挑戰3,000公尺橫渡日月潭。但一名25歲的袁姓男子，下水100公尺後就揮泳帽求救，被救上岸時已失去呼吸心跳，送醫後不治。
記者顏幸如／南投報導
今年的日月潭國際萬人泳渡共有1,935隊、2萬4636人參與，今（24）日上午7點由195名身障泳士率先下水揭開序幕。縣長許淑華、前總統馬英九等人在水社碼頭放養1萬條總統魚（曲腰魚）魚苗，象徵水庫生態源源不絕，隨即返回朝霧碼頭主持開幕式，鳴槍後2萬多名泳客依序分批下水，馬英九也第10度參加泳渡活動。
今年因全球疫情趨緩，國境開放，有來自美國等33國家317名國際泳者參與。73歲的馬英九受訪時表示，今年泳渡挑戰沒有為自己設定目標或時間，平常就有在游泳，他會全力以赴，最後他以2小時48分游完全程，比去年快2鐘，他表示明年還會再來。
今天領先上岸的是第二次參加、來自台北市的林哲宇，以43分鐘完成。來自新北土城的李宜勳則是第一位上岸的女性泳客。她說表示水溫適宜，游起來很舒服。
南投縣政府除了動員多個救生團體，也請中部多家醫院組成醫療團、申請空勤總隊直升機及消防署特種搜救隊待命，仍發生不幸憾事。來自桃園市的25歲袁姓男子，下水後游了約100公尺、9點27分脫掉泳帽向救護人員揮手求救，消防救護人員立即前往救援，但被救上岸時已昏迷，失去呼吸心跳。
男子體重超過100公斤，周邊沒找到熟識的親友，救護人員緊急將他送往朝霧碼頭救護站，再轉送埔里基督教醫院搶救，稍後宣告不治。副縣長王瑞德表示，今天天氣很好適合游泳，但岸上與潭水溫差大，有些人可能會感到身體不適，救護站上午處理幾位失溫或腳抽筋的民眾，提醒民眾記得熱身後再下水。