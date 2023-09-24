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民調最新政黨支持度　民進黨重挫6.5%、國民黨重回第二大黨

▲台灣基金會今公布政黨支持度最新民調，解果顯示30.3%民眾支持民進黨、23.1%國民黨、17.1%民眾黨，另有22.6%未特別支持任何政黨。（圖／資料照片）
▲台灣基金會今公布政黨支持度最新民調，解果顯示30.3%民眾支持民進黨、23.1%國民黨、17.1%民眾黨，另有22.6%未特別支持任何政黨。（圖／資料照片）

記者翁子竣／台北報導

國內進口蛋爭議不斷蔓延之際，台灣基金會今（24）日公布政黨支持度最新民調，雖民進黨仍以30.3%位居第一，但支持度卻重挫6.5個百分點，國民黨則回升6個百分點，斬獲23.1%支持度領先民眾黨，重回第二大黨寶座。

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台灣民意基金會以「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨、親民黨等等，在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」為題進行民調，解果顯示30.3%民眾支持民進黨、23.1%國民黨、17.1%民眾黨，另有22.6%未特別支持任何政黨。

台灣民意基金會分析，民進黨支持度重挫6.5個百分點，摔的比上個月躍升的4.8個百分點還重，進口雞蛋風暴的衝擊無疑是近期最重要因素；國民黨上升6個百分點，有谷底反彈的味道，原因則和國民黨總統參選人侯友宜訪美、鴻海創辦人郭台銘宣布副手，反激起國民黨支持者危機意識回歸。

至於民眾黨支持度下降0.7個百分點，台灣民意基金會認為，與近期指標性事件新竹市長高虹安官司纏身、個人言行惹議有關連，再加上民眾黨本身表現乏善可陳，能維持17.1%支持度已是萬幸。

最後，台灣民意基金會表示，近期台灣整體政黨支持度揮發性很高，主要政黨如果犯錯出包，選民立即會有強烈反應，沒有例外；2024總統與立委大選剩不到4個月，當政黨支持度重新洗牌，沒有單一超強政黨的存在，政黨競爭將出現綠藍白相對平起平坐模式。

該民調調查對象為全國20歲以上成年人；於2023年9月18日至20日進行；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣（dual-framerandomsampling），市話佔70％，手機佔30％。有效樣本1077人，市話753人，手機324人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99個百分點，參照內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

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