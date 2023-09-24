影／賴清德向勇消致意 安慰家屬「這群孩子完成最神聖的任務」
屏東明揚工廠前天發生大火，造成逾百人受傷，目前累計9死、1失聯，副總統賴清德今（24）上午新增行程特別到屏東探視火警事故傷患外，最後在縣長周春米、立委莊瑞雄與前縣長潘孟安陪同下到禮儀館致意並慰問罹難者家屬，在現場與家屬長談近1小時時間才離去。事後周春米受訪轉述，賴清德允諾後續要努力做更完整的盤點，也跟家屬們說，這群勇消是最棒的孩子，締造消防員榮耀，完成了最神聖的任務。
記者陳威叡／台北報導
賴清德今日在縣長周春米、立委莊瑞雄與前縣長潘孟安等人陪同下，上午10時15分抵達靈堂向勇消致意，並在現場逐一慰問罹難勇消陳柏翰、賴俊儒、施寶翔與鍾吉垣家屬，在靈堂停留近1小時時間，未接受訪問便離去。
事後周春米受訪轉述，賴清德向家屬表示，台灣人真的很善良，這群警消到現場的第一個念頭就是要救火、救這些老百姓，這非常非常感人，同時也是警消的責任，請父母與家屬都要引以為榮。
周春米也說，家屬們也非常體諒，一再地說希望將來都要由此事件檢討改進，副總統賴清德也答應後續要努力做更完整的盤點，最後也跟家屬說，這群勇消是最棒的孩子，無愧消防員的身分，締造消防員榮耀，完成了最神聖的任務。