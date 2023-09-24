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林宥嘉開唱3.3萬張門票10分鐘完售！買不到票的還有機會

▲林宥嘉將於12月15日至17日一共3天在台北小巨蛋舉行「idol世界巡迴演唱會」，門票今（24）日開賣10分鐘內完售，預計在今天下午會進行清票。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲林宥嘉將於12月15日至17日一共3天在台北小巨蛋舉行「idol世界巡迴演唱會」，門票今（24）日開賣10分鐘內完售，預計在今天下午會進行清票。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者吳雨婕／綜合報導

林宥嘉暌違5年重返台北小巨蛋，於12月15日至12月17日，舉行「idol 2023 世界巡迴演唱會」台北站。門票於今（24）日中午12點開賣，門票在10分鐘內完售，票務系統湧入超過6萬人同時在線上等候，林宥嘉在開心之餘，也分享歌迷朋友們的暖心舉動，原來在演唱會訊息公布之後，許多歌迷透過社群串聯揪團一起買票，其中有位歌迷不小心「錯頻」，誤將揪團訊息傳到了林宥嘉的官方帳號，讓他印象深刻，開心表示：「希望所有一起參與idol的朋友們，都可以盡興，看到心中覺得值回票價的演唱會。」

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林宥嘉「idol 2023 世界巡迴演唱會」加入全新的眼光演繹，在過去的三、四年，林宥嘉經歷許多人生的挑戰，他在回頭看自己的演唱會影像紀錄後，有感整體的視覺呈現，和自己的心境轉折不謀而合，最終發現「唯有愛能滿溢出黑洞」，愛比這世上一切你我所能想到的更巨大。林宥嘉希望在每一場演唱會當中，都能與歌迷朋友們分享他這些年來的體悟，共同創造美好回憶。

林宥嘉「idol 2023 世界巡迴演唱會」門票已全數完售，今天下午2點將進行最後釋票，詳情請鎖定KKTIX售票系統及全家FamiPort。

▲林宥嘉正式宣布將於12月15日至17日，在台北小巨蛋舉行「idol 2023 世界巡迴演唱會」台北站。（圖／華研國際提供）
▲▼林宥嘉一共3場的演唱會門票於10分鐘內完售。（圖／華研國際提供）
▲林宥嘉一共3場的演唱會門票於10分鐘內完售。（圖／華研國際提供）
 

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