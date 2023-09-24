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泰勒絲帶動1600億商機！馬斯克喊話「來X發新歌」　慘遭粉絲打臉

▲流行天后泰勒絲影響力驚人，演唱會帶動1600億元台幣商機，連首富馬斯克都喊話要她來X社群平台發表新歌。（圖／達志影像／美聯社）
▲流行天后泰勒絲影響力驚人，演唱會帶動1600億元台幣商機，連首富馬斯克都喊話要她來X社群平台發表新歌。（圖／達志影像／美聯社）

記者江芷稜／綜合報導

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）影響力驚人，3月起展開「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour），造成空前轟動，每場吸引數萬名歌迷朝聖，帶動當地觀光效益，飯店房價跟著飆升，市調公司「QuestionPro」粗估她的演唱會產生50億美元（約1600億元台幣）的經濟效益，泰勒絲近日宣布將發行新版《1989》專輯，社群平台「X」老闆伊隆馬斯克（Elon Musk）公開喊話，建議她來X發表新歌或演唱會片段，結果慘被歌迷打臉「要付錢」，畢竟X被指控嚴重音樂侵權。

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▲流行天后泰勒絲橫掃MTV頒獎典禮9項大獎。（圖／達志影像／美聯社）
▲流行天后泰勒絲橫掃MTV頒獎典禮9項大獎。（圖／達志影像／美聯社）
馬斯克接手Twitter（推特）後，將平台改名為「X」引發眾怒，不堪連連虧損，他又發想推行平台付費制度，加上X未支付音樂版權費用，遭唱片公司強烈抵制，公司簡直問題叢生。泰勒絲宣布將重新出版《1989》專輯，這張專輯是她從鄉村音樂轉型到流行音樂的代表作，迫不及待分享給歌迷聽，馬斯克回覆該貼文，喊話要她來X發表新歌，兩大影響力人物的交流引發熱議。

▲流行天后泰勒絲宣布將重發行專輯《1989》。（圖／翻攝自泰勒絲推特）
▲流行天后泰勒絲宣布將重發行專輯《1989》。（圖／翻攝自泰勒絲推特）
不過，歌迷對馬斯克的建議不買單，因為X目前是轉發音樂不需付版權費的社群平台，仍在與唱片公司協商中，馬斯克向泰勒絲喊話無非是看中她的魅力無邊，盼能為平台拉抬流量，鐵粉聽聞他的建議紛紛開酸：「你要付錢給她嗎？」、「泰勒絲有強大的影響力，不需要你的建議」、「哈哈，她沒有理由這麼做」。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲馬斯克買下Twitter後改名為X，引發外界不滿。（圖／美聯社／達志影像）
馬斯克雖自稱是泰勒絲的歌迷，卻接連失言惹怒粉絲，他6月在X社群平台上拿泰勒絲與喜劇電影《拿破崙炸藥》的男主角瓊海德（Jon Heder）的照片做對比，譏諷他們長得像是同一個人，暗諷泰勒絲的外貌像男人，不禮貌舉動讓天后的粉絲們氣炸，希望他不要再來蹭熱度。

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