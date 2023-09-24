中秋、國慶連假避開中部最塞路段 「165轉彎」交通攻略看這裡
中秋、國慶連假接續來臨，但從北部一路下南，新竹、台中兩大必塞路段總是讓人心煩。台中市政府提醒，打通大台中環狀路網的國道4號豐原潭子段今年已通車，南下車輛可在國道1號的165公里處轉國4系統、銜接省道台74線繼續往南接國道3號，即可避開中部最塞的豐原至大雅路段。
記者顏幸如／台中報導
台中市交通局長葉昭甫表示，接下來的中秋連續假期9月29日至10月1日、國慶連續假期10月7日至10日，很多民眾安排返鄉出遊行程，預期將湧現車潮。交通局從今年連假期間台中市高快速公路交通車流分析，國1豐原（165k）至大雅（174k）路段較容易出現塞車，彈性因應車潮與路線，建議用路人南下改走國4接台74線快速道路，再轉國3霧峰或快官交流道，可避開易壅塞路段，減少陷入車陣的困擾。
交通局進一步指出，原本的國道4號由清水端至豐原端，可連接國1與國3，今年初豐潭段已通車，從豐原端起高架跨越台3線、往南以隧道穿過豐原南側山區，跨越烏牛欄溪經過潭子新田，最後銜接74線，全長11公里。北上南下改走國4豐潭段，可以省略經過台中市區的塞車，未來要到谷關新社等觀光地區，速度也更快。