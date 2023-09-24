中市公車路線減班　議員：等公車好像在博杯

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張芬郁表示，台中市16家市區公車業者，經營238條公車路線，為了培養民眾搭乘大眾運輸工具，從過去8公里免費、10公里免費，目前雙十公車前10公里免費，超過10公里最多只收10元車資，每年預算支出超過30億。
她表示，交通局在103年編列補貼公車運輸預算近30億，另外補助業者辦理先進駕駛輔助系統（ADAS）、汰舊換新102輛電動大客車預算近5.6億，挹注大筆預算極力協助公車營運，但公車路線、班次不足，長期讓民眾詬病，尤其是八月底的開學大減班，讓學生和家長抱怨連連，陳情不斷。
王姓民眾家住霧峰，孫子讀市立大里高中，他說校門前有283號公車，平日一天有14班，暑假開始減班，當時反應市府回覆開學就會恢復，沒想到開學後剩下6班，最後一班到校時間約下午4點35分，孫子5點放學沒車可搭，他只好每天騎機車接孫子回家，太多學生面臨相同問題。
另位施姓民眾反應282號公車，多次修改發車時間，上午班距太短，孩子到校時間太早，下課放學一班沒搭到，等下一班要一小時；另位民眾也表示，表妹讀高商夜校必須打工，公車太難等，她未滿18歲無照冒險騎機車，此外也有反應擠不上公車遲到的。
張芬郁表示，據交通局統計開學後減少的班次每日平均364班，若加計暑假就開始減少的班次，恐怕不只如此，此外，還可能遇上當天駕駛人力不足就停駛，一位王姓公車駕駛形容「現在等公車就好像在博杯，就算車子來了，也不見得擠的上去」。
張芬郁指出，交通部公路局資料，今年1到8月台中市機車增加2萬2371輛，總數達183萬2965輛，自小客車增加1萬2055輛，總數98萬7637輛，在公車減班效應下，私人運具只會更快速增長，她要求交通局回應乘客對減班反應的聲浪，若認定減班主因來自駕駛人力不足，就協助業者改善駕駛就業環境，否則補貼再多的預算，還是找不到公車駕駛。