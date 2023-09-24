王金平赴靈堂悼念勇消 盼撫卹金從優「應高於2200萬」
屏東明揚工廠前天發生大火，造成逾百人受傷，目前累計9死、1失聯，立法院前院長王金平今（24）日赴靈堂向罹難勇消致意並慰問家屬，受訪時強調希望政府撫卹方面要做好，讓社會各界能夠接受，提及2015年桃園新屋保齡球館意外撫恤金為1900萬元，2018年敬鵬工業平鎮廠意外則是2200萬元，希望這次撫卹金要比2018年2200萬元還高。
記者陳威叡／台北報導
王金平今日中午特別赴靈堂向罹難勇警致意並慰問家屬，其受訪時表示，今天來到是要給予最高的尊重與哀悼，家屬也希望政府撫卹要做好，讓社會各界接受，並提及2015年桃園市新屋保齡球館撫恤金為1900萬元，2018年敬鵬工業平鎮廠是2200萬元，盼這次撫卹金方面要比2018年2200萬元還要高才好。
對於消防設備部分，王金平也提到，首先是工廠或場所應該要有完備的自救設備，其次像是高雄市府就有無人機設備可以做偵查，分析火場內有什麼樣的物品、什麼性質的火災，甚至機器人都可以進行偵查。最後則是可添購紅外線顯像儀，可看出火場內狀況，這些都要透過政府採購讓設備更加完備。
至於社會各界呼籲警消可籌組工會，王金平表示，要看警消的意願，政府也要通情達理，他則是樂觀其成。最後也希望殉職警消可以安排進入忠烈祠，消防英雄進忠烈祠，這是政府應該可以考量的。