空屋太多！中國房地產市場低迷　前官員：14億人也住不完

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賀鏗指出房地產存在的問題。第一，存在債務突出的問題。「幾年前我做過測算，頭部房地產企業幾乎資產負債率超過90%。那是相當高了。所以現在暴露出來，有的房企動不動就是以千萬億計債務，非常嚴重。」
第二，房地產供應過剩。他認為在空置樓房數量龐大的背景下，還想繼續發展房地產市場是不明智的。賀鏗表示，「現在有多少空置房屋？每個專家給出的數字大不相同，最極端的認為目前的空置房屋數量，足以容納30億人。這個估計可能有點多，但可能14億人住不完，有購買力的剛需肯定買不完。」
另外房地產市場泡沫過大也是中國面臨的問題。賀鏗表示，「經過幾個城市的測算，用世界通用的房價收入比來測算，我們的房價應該存在30%至40%的水分。若不把泡沫慢慢降下來，怎麼買？誰去買？」
《路透社》報導指出，曾為中國經濟支柱的房地產行業自2021年以來開始走下坡，當時該產業龍頭中國恆大集團因限制新借款後拖欠債務，再加上近日的碧桂園控股等知名開發商仍瀕臨違約，導致市場情緒低迷。
據中國統計局（NBS）最新數據顯示，截至8月底，中國未出售的房屋總建築面積為6.48億平方公尺。《路透社》根據平均房屋面積90平方公尺估算，相當於有720萬套房屋未出售。這還不包含因現金流問題而已售出但尚未完工的住宅項目，且投機者在2016年市場好轉時購買的多套房屋仍處於空置狀態。
賀鏗在公開論壇上對具有重要經濟意義的行業的負面看法與中國經濟「有彈性」的官方說法形成鮮明對比。
中國外交部發言人最近在新聞發佈會上表示，「各種預測中國經濟崩潰的言論時有出現，但崩潰的是這些言論，而不是中國經濟。」