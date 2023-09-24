梁靜茹唱〈燕尾蝶〉破音大翻車！五月天阿信隔空聲援：真的不好唱
實力派歌手梁靜茹日前在哈爾濱演唱會表現失常，演唱五月天阿信創作的〈燕尾蝶〉時，頻頻走音唱不上去，讓現場觀眾大失所望，影片流出後引發輿論譁然，她自嘲「翻車了，身體還好，很想跳河，下次會更好」，強調會好好保重身體，阿信最近也因生病抱氧氣枕上台，受到外界關心，對此感同身受，他昨日在演唱會上隔空聲援梁靜茹，坦言這首歌真的不好唱。
記者江芷稜／綜合報導
五月天和梁靜茹曾是滾石、相信音樂的同門師兄妹，彼此關係緊密，阿信為她譜寫過〈絲路〉、〈聽不到〉、〈彩虹〉等經典歌曲，都獲得極高評價，梁靜茹跟五月天貝斯手瑪莎有過一段情，成為粉絲調侃的話題，她離開同公司後，歌迷依舊會點唱梁靜茹的歌，藉此向瑪莎開玩笑。
阿信在重慶演唱會上表示，五月天很多歌不是很好唱，像自己寫的〈燕尾蝶〉或是怪獸寫的〈親親〉，可是靜茹一直唱得很棒。他心疼地說，當歌手感冒時候失去了聲音，自己也不開心，「最不開心的地方，就是覺得沒有辦法獻出自己最好的一面。我們希望靜茹趕快感冒痊癒，大家再聽到她像天籟一樣的聲音」，隔空鼓勵梁靜茹，希望大家給五月天掌聲時，也能給所有音樂人掌聲和一個愛的抱抱。
阿信期盼最美的〈燕尾蝶〉再次破繭而出，許願果然奏效，梁靜茹昨晚在大連演唱會再次演唱〈燕尾蝶〉，表現恢復正常、沒有翻車，被網友形容「從哪裡跌倒，就從哪裡站起來」。阿信和梁靜茹即使不在同一間公司，依舊維持良好互動，他隔空暖心鼓勵昔日師妹，歌迷感動表示：「永遠會被五月天和梁靜茹的友誼打動！」