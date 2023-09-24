綠轟侯友宜請假拚選舉「踐踏民主」 侯競辦反批雙標：打臉賴清德
國民黨總統參選人侯友宜昨宣布請假新北市長職務，民進黨新北市議會今（24）日召開記者會，批評侯請假參選總統，是踐踏民主。對此，侯友宜競選辦公室痛批民進黨「再度集體失憶」，過去民進黨總統參選人賴清德擔任台南市長，在登革熱疫情最嚴重時，超過「兩百多天不進議會」，期間有高達112名台南市民不幸死亡，賴更因此成為全國第一個被公懲會記申誡的直轄市長，不僅藐視議會、踐踏民主，更忽視民眾的健康與安全，現在民進黨卻敢厚顏批評侯，民進黨惡質雙標又成迴力鏢，狠狠打臉賴。
記者翁子竣／台北報導
侯競辦質疑，民進黨是否先摸著自己良心問問賴清德，為什麼擔任市長時，登革熱疫情如此嚴重，卻只顧政治罔顧民眾生命受到威脅，不進議會接受備詢，賴清德甚至被監察院糾正「疏忽疫情、噴藥紊亂、指揮機制失序、平時疏於專業培訓、未定期清除孳生源」。無獨有偶，今年台南登革熱疫情再起，身為台南前市長、副總統的賴清德難道不會良心不安嗎?
侯競辦指出，賴清德擔任國大代表時落跑選立委，立委任內落跑選台南市長，市長任內又落跑接任行政院長，現在擔任副總統同樣也在競選總統，賴清德是落跑專家，完全不「落」人後。而賴清德擔任行政院長時，強調「持續落實食安五環政策」、「改進雞蛋供應鏈的管理及稽查作業」，現在全台爆發雞蛋食安危機，賴清德卻只會神隱悶不吭聲，彷彿活在平行時空。
侯競辦表示，除了2000年大選民進黨的呂秀蓮以桃園縣長身分帶職選上副總統外，更不用說2022年民進黨立委包括蔡適應、鄭運鵬、蔡其昌、周春米、黃秀芳、劉建國、劉櫂豪都帶職參選縣市長。
最後，侯競辦痛批民進黨，如今惡意批評侯友宜請假參選，不僅理不直氣不壯，這種「綠能，你不能」的雙標，只是讓人民看笑話，並狠狠打臉賴清德而已。