捍衛女戰士！竹市女孩日前進空軍基地　幻象女飛官鼓勵勇敢追夢

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新竹市長高虹安表示，過去在軍中大部分印象都是以男性為主，但其實女性也有非常優秀的表現，感謝空軍二聯隊及勵馨基金會的合作，希望透過竹市女孩日4個場次的活動，讓女孩們看到不同工作環境中女性如何脫穎而出，參與竹市女孩日聽取優秀女性講師分享經驗，未來也能在社會上找到結合自身興趣的工作，讓更多社會大眾一起重視女孩的教育權、媒體權、發聲權、人力投資及人身安全等權益，打破教育及社會環境對性別刻板之形塑，自由選擇生涯發展方向。
社會處長黃佳婷說明，市府辦理台灣女孩日活動，因深感職涯發展受到文化及教育影響，今年特別與新竹空軍基地合作，透過女性飛官及備勤修護工作職業內容的分享，讓女孩看到女飛官及士官巾幗不讓鬚眉、勇敢追夢的精神。
女孩職涯經驗分享的主角，特別邀請到國內首位幻象2000-5戰機女飛官，空軍第二戰術戰鬥機聯隊蔣青樺少校，分享2014年從空軍官校畢業後，先前往台東志航基地接受部訓任務，完成F-5E戰機單飛訓練即選擇挑戰幻象戰機，於2016年結訓後，正式成為中華民國國軍的戰鬥機飛行員的過程，即使蔣少校身材嬌小，但經由不懈努力的練習及嚴格的自我要求下，順利成為女飛行員，鼓勵女孩們下定決心就不要後悔，全力追求自己的夢想。
後勤維修高至美士官長和女孩們分享工作日常，她的後勤維修工作的秘訣，就是要全神貫注，從任務起飛前到落地，都有各種檢查與修護工作，需聚精會神好好檢查飛機，如果一不注意就很容易造成裝備的損壞以及人員的受傷。針對女孩們好奇的工作中的困難，士官長也分享，修護工作需要在高溫的工作環境及時間壓力下修護飛機，非常消耗體力、考驗專注力，很榮幸能擔任國家戰鬥機維護並保護飛行員的安危，鼓勵女孩認同自己、肯定自己。
社會處表示，今年的女孩日除了首場空軍基地工作日活動外，系列活動第二場將於10月14日由「酸女孩」創辦人洋蔥媽媽蔡靜如，在竹市婦女館辦理「女孩真食物小學堂」；第三場次10月29日「一日小青農」邀請2022年竹市十大傑出女青農陳靜怡擔任導師，讓女孩體驗友善種植耕作，提倡女孩重視食農教育，啟發女孩們對食物和環境的關注；第四場次11月18日「女孩攀岩、抱石體驗」，邀請國內攀岩國手李虹瑩分享攀岩運動經驗，分享實踐夢想與職涯發展經歷，歡迎竹市女孩踴躍報名參加。