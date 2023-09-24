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警專同窗悼念陳柏翰　12年情誼悲痛喊「不是約好平安退休」

▲結識12年的同窗特別南下向殉職勇消陳柏翰致意，悲痛喊「不是約好平安退休」。（圖／記者陳威叡攝，2023.09.24）
▲結識12年的同窗特別南下向殉職勇消陳柏翰致意，悲痛喊「不是約好平安退休」。（圖／記者陳威叡攝，2023.09.24）

記者陳威叡／台北報導

屏東明揚工廠前天發生大火釀嚴重死傷，其中屏東二分隊勇消陳柏翰不幸葬身火場，其結識12年的警專同窗今（24）日特地從基隆開車4小時南下，特別來向情同手足的「百九」陳柏翰上香，受訪時表示，當天意外發生後就傳出陳柏翰失聯的消息，直到半夜1時許看見他的死訊，當下多麼希望是訊息錯誤，悲痛喊「不是約好一起平安退休」。

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服務於屏東二分隊的勇消陳柏翰（32歲），在屏東明揚工廠發生火警當下，是首批衝入火場搶救的警消，未料卻傳出殉職憾事。其結識12年的3名警專同窗，今天特地從基隆開車南下4小時來為陳柏翰上香，回憶起個性陽光開朗，言語中盡是遺憾與不捨。

陳柏翰因父親早逝，母親獨力扶養兩子，他為分擔家計選擇擔任警消。黃姓同學表示，先前柏翰還在基隆分隊時，母親身體不適需要人照顧，他還會特別積假再回基隆，非常孝順，如今請調回屏東後，休假期間也很常陪伴在母親身旁，而未婚的他另有一名交往5年的女友，感情非常穩定。

黃姓同學表示，綽號「百九」、「小蝦」的柏翰與大家感情非常好，每隔一段時間就會相約聚餐，

大家過去曾有警消摯友因過勞離世，因此大家每每相聚，總是會特別提醒「約好一起平安退休」。而當天意外發生後就傳出陳柏翰失聯的消息，等到半夜1時許看見柏翰的死訊，無法置信情同手足的好友驟逝，「當下多麼希望是訊息錯誤」。

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