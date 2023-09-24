李昂駁刪文！嗆「大家就來幹」 博愛座爭議沒完：她要找律師處理
71歲作家李昂上周三（20）日前掀起捷運博愛座爭議，事件延燒至今第4天，她今（24）稱現在身體好一點了，「要開始回應了」，嚴正駁斥「悄悄刪除女乘客照片、公審文章」說法，完全是不實指控。李昂受訪說「大家就來幹，我沒有在怕誰的！」表示會找律師來處理。
記者徐銘穗/綜合報導
「這實在是太過份了！」李昂今（24）午1時許，針對博愛座讓座爭議，再度上臉書發文，表示自己有20幾年高血壓心血管問題，「因為這個事情血壓又高起來，不希望還要再去看急診」，強調事件發展讓她忍無可忍，現在身體好一點了，要開始回應了。
李昂解釋，她從醫院回來後， 是刪了 年輕女性的照片，「因為朋友認為，這有個資的問題」，雖然她拍照片是為了證實她們坐在博愛座上，「也以為沒有看出她們的臉就OK， 沒有周全的認知， 的確是應該把照片刪掉」。
但她強調，保留說身體不舒服的男生照片，則是認為沒有拍到可以辨認出他的樣子。李昂說，「我的臉書的所有的消息都還在呀！這個是一個明顯的事實。」而《NOWnews今日新聞》記者實際查看李昂臉書，20日、21日相關博愛座讓座文章，確實都沒有刪除。
《ET午間新聞》報導，李昂受訪說她經歷過美麗島事件，就連要被抓去關的事情，她也不怕；博愛座爭議爆發後，又被控刪文，她怒嗆「既然是這樣的話，那就大家就來幹，我沒有在怕誰的。」她會找律師來處理這件事。