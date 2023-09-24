屏東廠大火高層鞠躬道歉！明揚、明安董座：成立信託基金協助傷者
屏東加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」22日爆炸起火，造成超百人傷亡，其中更有數名消防員殉職。公司董座昨（23）日代表公司向社會大眾與家屬道歉，並於今（24）日下午3 點透過視訊召開重大訊息記者會，說明後續處理情形，以及相關財務與賠償事宜，出席者包括明安董事長鄭錫潛、明安總經理周益男、明揚董事長劉安晧、明揚總經理呂英誠。
記者鄭妤安／台北報導
明安董事長鄭錫潛於記者會開始前，率高層鞠躬致歉，強調全力協助傷亡家屬需求，絕對負責到底，會盡最大誠意理賠，成立信託基金協助傷亡者與家屬。明揚總經理呂英誠指出，22日傍晚5點左右存放原料化學品場所，因不明原因引起煙霧，採取滅火措施後仍無法撲滅，經消防局前往現場進行搶救，目前消防及勞工受傷人數逐一比對中，火災原因靜待消防及檢調等單位釐清中。
目前子公司明揚共分兩廠區生產，一廠因此次火災傷害嚴重，但二廠並未遭受波及，但影響程度仍待確認，整體最大損失金額仍持續評估中，但其建築物、設備及存貨等投保金額15億，有足額保險，目前保險公司已經展開調查，會盡快完成賠程序。雇主責任與公共意外，會超過保險理賠範圍，但仍會以最大誠意理賠。
明安指出，將全力支持子公司恢復營運，包含人員調度及資金需求等，子公司的日常行政作業可正常進行，其管理地點及辦公室人員工作地點規畫，目前安排部分在母公司，部份會對外尋找適合租賃的辦公地點，生產地點會對外評估合適的廠房租賃，盡快建置完成。
此外，子公司停止生產與產能受損，對明安營收獲利會有影響，明安會協助子公司盡快回復營運軌道，辦公場所與後續廠區重建，都會全力提供協助。在此艱難時刻，我們承諾將優先關注傷亡人員及其家人的需求，並提供必要的支援和協助，以幫助他們度過這個困難的時期，我們將從優撫恤，以確保受影響的人們獲得所需的支持和協助。