關係和緩？美中啟動經濟與金融工作小組　專家：北京擔憂自身狀況

不滿越南與美走太近？中國突禁水產進口　中越邊界傳6噸龍蝦死光

▲越南媒體報導指出，中國突然限制越南龍蝦進口。圖為越南富國島水產餐廳的龍蝦。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南媒體報導指出，中國突然限制越南龍蝦進口。圖為越南富國島水產餐廳的龍蝦。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國總統拜登日前訪問越南後，兩國關係大幅改善，更有意成為戰略夥伴關係，23日更傳出，雙方正在就兩國有史以來最大的一次軍售案進行談判，有外媒指出，此舉恐激怒中國並排擠俄羅斯。不過中國疑似先發制人，近來突然限制越南龍蝦進口，導致越南和中國邊境傳出有6噸龍蝦死亡。

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美國總統拜登9月10日赴越南進行為期2天的國是訪問後，與河內當局簽署協定，將兩國外交關係從「全面夥伴」，提升至最高層級的「全面戰略夥伴」。

《路透社》23日報導，美國和越南政府正在就兩國有史以來最大的一次軍售案進行談判，這筆軍售交易有可能在未來一年完成談判，而且交易一旦達成，必將以美國向越南提供一批F-16戰機等先進武器，使得美越不久前升級的戰略夥伴關係增添新的活力。

報導指出，達成軍售協議有可能引起越南最大的鄰國中國不滿。北京一直指責美國及其西方盟友對中國實施包圍策略。不過，由於中越在南海的主權爭議不僅曠日持久，而且愈演愈烈，因此越南急需加強其海上自衛能力。

但中國與越南關係似乎已經先發制人。《越南快訊》報導，過去3天，由於中國突然限制龍蝦進口，導致越南和中國邊境約有6噸龍蝦死亡。位於越南北部的廣寧省芒街（Mong Cai）海關官員坦言，這些龍蝦沒有及時運至中國冷藏因而死亡。目前尚不清楚中國為何突然限制龍蝦進口。

據報導，賣家只能將死龍蝦以每公斤20萬至40萬越南盾（約台幣260至520元）賣給國內買家，是出口價格的三分之一。

在中國突然限制進口之前，每天約有100輛載有新鮮和冷凍海鮮的卡車，經由連接兩國的芒街海燕大橋進行運輸。今年初截至9月15日，海燕大橋過境貨物53.2萬噸，年增128%，其中約10%是新鮮海鮮。

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