不滿越南與美走太近？中國突禁水產進口　中越邊界傳6噸龍蝦死光

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《路透社》23日報導，美國和越南政府正在就兩國有史以來最大的一次軍售案進行談判，這筆軍售交易有可能在未來一年完成談判，而且交易一旦達成，必將以美國向越南提供一批F-16戰機等先進武器，使得美越不久前升級的戰略夥伴關係增添新的活力。
報導指出，達成軍售協議有可能引起越南最大的鄰國中國不滿。北京一直指責美國及其西方盟友對中國實施包圍策略。不過，由於中越在南海的主權爭議不僅曠日持久，而且愈演愈烈，因此越南急需加強其海上自衛能力。
但中國與越南關係似乎已經先發制人。《越南快訊》報導，過去3天，由於中國突然限制龍蝦進口，導致越南和中國邊境約有6噸龍蝦死亡。位於越南北部的廣寧省芒街（Mong Cai）海關官員坦言，這些龍蝦沒有及時運至中國冷藏因而死亡。目前尚不清楚中國為何突然限制龍蝦進口。
據報導，賣家只能將死龍蝦以每公斤20萬至40萬越南盾（約台幣260至520元）賣給國內買家，是出口價格的三分之一。
在中國突然限制進口之前，每天約有100輛載有新鮮和冷凍海鮮的卡車，經由連接兩國的芒街海燕大橋進行運輸。今年初截至9月15日，海燕大橋過境貨物53.2萬噸，年增128%，其中約10%是新鮮海鮮。