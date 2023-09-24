侯友宜請假天數史上最長 周永鴻酸機關算盡「鬼鬼祟祟難登大位」
國民黨總統參選人侯友宜剛結束訪美行程，隨即宣布23日起正式請假全心投入選戰，請假天數將達113天，比前高雄市長韓國瑜還多。台中市議員周永鴻酸，侯友宜選在屏東工廠大火之際請假，減少媒體對他逃避議會監督的報導力道，根本是「鬼鬼祟祟難登大位」，充分反映出他欠缺光明磊落的性格。
記者顏幸如／台中報導
民進黨台中市議會周永鴻今（24）日在臉書指出，先不說侯友宜是史上請假天數最長的地方首長（韓國瑜88天、朱立倫90天），當舉國都在悲痛屏東工廠大火犧牲那麼多消防弟兄，從中央到地方都在檢討工廠製程防火、研議消防演訓及設備時，出身警察的侯友宜反而選擇在這時候請假投入選戰，目的是為減少新聞對他請假一事的報導篇幅，根本機關算盡！也可看出他行事缺少光明磊落，一向鬼鬼祟祟的性格。
周永鴻說，侯友宜總是自詡警察出身，消防署1995年成立之前，消防體系依附在警察體系之下，自消防署長乃至各地消防局長，多為警界高官轉任，警消本一家。理應熟悉消防工作的侯友宜，此時沒有率全國之先，領導新北市政府正視及改善工廠消防措施、打火弟兄的演訓及設備改善，反而是請假選總統，真是不負責任到極點。
新北市議會將在26日開議，審查新北市史上最高的2131億元總預算，周永鴻酸侯友宜身為市長，完全不用到市議會親自報告說明，可說是怕了議員的監督，這樣的人才竟要代表百年大黨參選總統，國民黨的先賢先烈在天之靈，豈不唏噓？