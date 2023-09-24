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沒帶護照嘛ㄟ通！新加坡樟宜機場2024年起推生物辨識驗證

▲新加坡樟宜機場多次被評選為全球最佳機場。（圖／樟宜機場集團）
▲新加坡樟宜機場多次被評選為全球最佳機場。（圖／樟宜機場集團）

國際中心楊雅婷／綜合報導

新加坡樟宜機場因設備好、便利性佳，多次奪得全球最佳機場的冠軍寶座，現在樟宜機場將再度推出領先世界的措施。新加坡政府宣布，新加坡樟宜機場2024年起將啟用自動化驗證出入境檢查，部分旅客不用帶護照，只要採取生物辨識技術就能搭機。這項措施上路後，新加坡將成為世界上首個採用自動、免護照出入境通關的國家。

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新加坡國會近期通過多項出入境移民法的修正案，通訊及新聞部部長楊莉明（Josephine Teo）宣布，新加坡將成為首批採用出入境免護照、自動化通關的國家之一，她表示「這將減少旅客須在各檢查點重複出示旅行證件的情況，並讓整個流程更流暢方便。」

樟宜機場出入境檢查的自動通關通道，目前已採取生物辨識技術與臉部辨識，未來將利用生物識別打造「單一驗證標誌」並廣泛應用於行李托運、出入境檢查與登機等自動檢查站，藉此取代登機證和護照等實體旅行證件。

楊莉明強調，新加坡的出入境系統必須有效管理數量龐大的旅客流量，除了積極良好的通關體驗，也要確保國境安全。

樟宜機場多次被評選為全球最佳機場，也是世界上最繁忙的機場之一。更重要的是，在新加坡政府的努力之下，樟宜機場本身就是一個旅遊景點，目前擁有4座航廈，未來將擴大規模至5座航廈。

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