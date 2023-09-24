李岳飛馬來西亞遇劫！信用卡遺失「遭盜刷15筆」 39000元全噴飛
藝人李岳近期轉戰YouTube頻道「李有什麼心岳」，時常會有出國拍攝的企劃，而在最新一集影片中，李岳來到馬來西亞與新加坡，拍攝熱門景點與飯店開箱等影片，不料，一落地隔天，李岳就被盜刷15筆的信用卡款項，總計損失39000元，一問才發現戴在身上的信用卡早已消失。
記者詹鎰睿／綜合報導
李岳表示，在飛抵馬來西亞的隔天清晨，就收到了多筆的刷卡通知，這才發現自己被一連盜刷了15筆，金額皆為2600元的款項，合計被盜刷了39000元，在和台灣信用卡公司聯繫後，對方專員詢問他是否有將信用卡帶在身上時，李岳還理直氣壯回答：「有啊！」沒想到一打開掛在脖子上的小包包，才發現信用卡真的掉了。
李岳提到，這是他人生第一次掉信用卡，過去對這類東西很謹慎，也總是習慣用很大的皮夾，就是為了避免信用卡、錢等重要物品遺失，但這次因為出國，考量很多東西用不到，所以想要把東西輕量化，才改用掛在脖子上的小小隨身包，有了這次經驗後，李岳也不禁感嘆：「下次不要假會（台），還是用長夾好了！」
幾天後，李岳也返回馬來西亞警局報案，但回想那段歷程，至今仍讓他感到很可怕，因為馬來西亞的警察局門口，都有警察拿著衝鋒槍駐守，報案人進去後手機也要被沒收，還得接受警察的嚴格追問。李岳回憶，當時協助受理的是一名女警員，但全程對於李岳一行人，表現得相當沒有耐心。
李岳事後不滿地表示，「她（女警員）很像學過川劇變臉，前一秒對同事還有說有笑，看到我們就臭臉、態度很差」，而且這名女警員不會講中文，也讓他們因為語言不通，足足在警局乾等了一個小時，最後還是請馬來西亞友人，協助與員警溝通，他們才能離開警局，繼續後面的拍攝行程。