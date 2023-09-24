朱立倫轟從未請假 賴競辦嗆：備位元首完全沒有請假問題
國民黨總統參選侯友宜昨日正式請假投入選戰，挨轟比朱立倫與韓國瑜請假天數都還長，對此主席朱立倫今（24）日受訪表示，侯友宜訪美返台並在這兩天完成市政工作，請假是負責任的作法，反觀副總統暨民進黨總統參選人賴清德像「7-11」（意指24小時）每一天都在搞選舉，反問「請假過嗎？」對此賴清德競辦嗆朱一無所知，副總統是備位元首，全時間執行憲法賦予的職權，「完全沒有請假的問題，也不適用公務人員請假規則。
記者陳威叡／台北報導
對於朱立倫攻擊賴清德從未請假，賴清德競辦發言人陳世凱表示，國民黨從上到下都對憲政體制一無所知。依據《憲法》精神，總統不僅僅只是一個職位，本身更直接是憲政機關，副總統則是備位元首，全時間執行憲法賦予的職權，完全沒有請假的問題，也不適用公務人員請假規則。
陳世凱表示，因此過去前副總統連戰參選總統，和前副總統呂秀蓮搭配前總統陳水扁前競選連任時，也都循此憲政上原則，並沒有所謂請假的問題。
陳世凱指出，賴清德儘管正在競選下一任總統，但一切行程仍以公務為優先，例如8月間奉總統指示擔任特使，前往巴拉圭參加新任總統就職，賴清德即放下所有選務，全心準備並執行任務。