任賢齊近距離開唱！寵粉甜喊「心肝寶貝」 小歌迷2歲就追星
任賢齊近來正忙著「齊跡・在路上」大型巡迴演唱會，明年春天將移師到台北流行音樂中心舉辦，雖然大型演唱會還要再等等，但因為想念歌迷，他時隔多年再度回到Legacy「鐵漢柔情」系列舉辦演出「想你了」，昨（23）日任賢齊在台中開唱，有歌迷特別從香港、新加坡、馬來西亞飛來台中目睹天王風采，甚至還有小歌迷2歲就開始聽任賢齊的歌，讓他忍不住甜喊：「你們都是我的心肝寶貝。」
記者吳雨婕／綜合報導
Live House起家的任賢齊，已許久沒有近距離開唱，一開場歌迷就先以熱烈尖叫聲迎接任賢齊出場，他立刻感受到歌迷的熱情，他也開心回應歌迷說：「你們好！」既然是「鐵漢柔情」為主題，歌單一次呈現任賢齊鐵漢、柔情兼具的多元面向，演唱會以〈再出發〉揭序幕，音樂一下，瞬間滿場歌迷跟著旋律澎湃沸騰大合唱，〈兄弟〉、〈死不了〉、改編的〈橘子香水〉等歌完美呈現任賢齊的硬漢風格。
為了這次演出，任賢齊即使工作滿檔，堅持打造最精彩演出，特別將〈燭光〉、〈還有我〉、〈給你幸福〉、〈我是一隻魚〉等歌改編為不插電和Finger Style版本，他說：「有時只要一把簡單吉他，乾淨誠懇的聲音就可以感動你們，有時自己往前走會徬徨，不知要做什麼音樂給你們，但想想我怕什麼，因為你們都在，我也可以呈現很迷人的音樂給大家。」
任賢齊擁有無數膾炙人口歌曲，接著帶來〈浪花一朵朵〉、〈對摺〉、〈很受傷〉、〈燭光〉、〈傷心太平洋〉一連串的「齊氏金曲」，掀起無數回憶殺且歌曲觸及各年齡層，昨有不少爸媽歌迷帶著小朋友一起來聽演唱會，他問起台下歌迷幾歲聽他的歌，小歌迷說「2歲就聽了」，他感謝大家攜家帶眷來聽他的演唱會，甜喊：「你們都是我的心肝寶貝！」接著他獻唱〈心肝寶貝〉送給歌迷。