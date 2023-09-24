「水彈女神」權恩妃濕身惹議！粉絲不滿服裝暴露 抗議求換造型師
日韓限定偶像女團「IZ*ONE」前年解散，團員各自單飛發展，隊長權恩妃因為在「Waterbomb音樂節」濕身表演，與觀眾互動噴射水槍，火辣身材若隱若現，讓人眼睛大吃冰淇淋，因此被封為「水彈女神」，近日人氣飆升再度受矚目，持續受邀參加各種活動，但過度暴露的穿著似乎走火入魔，讓粉絲無法忍受，和經紀公司抗議，要求盡快換掉造型師。
記者江芷稜／綜合報導
權恩妃20日受邀參加大學慶典表演，表演〈Underwater〉、〈The Flash〉等歌曲，穿的是裸露一大片肩頸、事業線的上衣，搭配褲裙，展現青春活潑特質，也突顯出她的曼妙身材，卻引起部分粉絲反彈，認為她自從在Waterbomb音樂節暴紅後，為延續性感風格，衣著尺度越來越暴露，認為公司安排的人設路線，會將她「性商品化」。
粉絲們對於偶像過度性感的服裝感到不安，不願權恩妃被標籤化，紛紛湧入權恩妃的經紀公司Woollim Entertainment網站，要求更換衣服和保護名人，當然也有反對的聲音，身為唱跳歌手，也有網友認為她穿的是適合舞台的音樂和服裝，畢竟正值事業二度發展期，不該過度審查。
粉絲擔憂引發兩派爭議，她仍在適應人氣攀升的事實，錄製網路節目《趙賢雅的星期四晚上》時，暢談受到關注的感受，透露為了在Waterbomb音樂節達到表演效果，試了很多套服裝與噴濕效果測試，「我沒想到人們會這麼感興趣」。