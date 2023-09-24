明揚惡火釀10死！公司成立信託基金額度尚在規劃 董座：盡全力賠
屏東加工出口區高爾夫球代理廠「明揚國際」22日爆炸起火，造成超百人傷亡，其中更有數名消防員殉職。公司高層於今（24）日召開重大訊息記者會，表示將成立信託基金協助傷亡者與家屬，至於信託基金具體金額是多少？是否帳上資金不夠支付？公司表示仍在規劃中，會於明（25）日再向媒體報告
記者鄭妤安／台北報導
公司董座昨（23）日代表公司向社會大眾與家屬道歉，並於今（24）日下午3 點透過視訊召開重大訊息記者會，說明後續處理情形，以及相關財務與賠償事宜，出席者包括明安董事長鄭錫潛、明安總經理周益男、明揚董事長劉安晧、明揚總經理呂英誠。
明安董事長鄭錫潛於記者會開始前，率高層鞠躬致歉，強調全力協助傷亡家屬需求，絕對負責到底，成立信託基金協助傷亡者與家屬。
整體最大損失金額仍持續評估中，但其建築物、設備及存貨等投保金額15億，有足額保險，目前保險公司已經展開調查，會盡快完成賠程序，而雇主責任與公共意外，會超過保險理賠範圍，但仍會以最大誠意理賠。
針對媒體追問，信託基金具體金額是多少？是否帳上資金不夠支付？公司高層表示仍在規劃中，會於明日再向媒體報告，「銀行額度絕對可以cover損失，3億、5億是沒有問題的。」