避免年輕人有讓座壓力！韓「銀髮族乘客」免費搭乘地鐵有共識

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85歲的李爺爺受訪時表示，與其待在家裡躺著打發時間，他更喜歡從住家走到附近的地鐵站搭車，在平均氣溫超過攝氏30度的炎炎夏日，這名退休的市內設計師享受著免費的交通接駁與冷氣，並看著乘客在地鐵各站上車下車。有時候，他會出站閒晃在樹蔭下散步休息，有時候則甚至都不出站，在不同線路間轉換搭乘，繼續看著人來人往，最後在沿著原線回家。
報導提到，包含李爺爺在內的年長乘客們都有些共識，例如避開人擠人的通勤時段，刻意不在其他乘客趕時間的尖峰時刻搭乘地鐵，或是在搭乘時盡量不要站在坐著的年輕人面前，避免讓他們感受「必須讓座」的心理壓力。
受限於韓國地鐵收入持續赤字，韓國民間與政府經常討論廢除65歲以上長者免費的做法，其中也包含了增加年齡上限門檻等。首爾市府發現，這項十數年前展開的福利政策進行之初，首都圈地鐵只需要服務當地4％左右的年長者，但隨著老年人口逐漸增加，65歲以上長者已經接近17％。
不少長者指出，免費地鐵的福利一趟可以省下1500韓元（約新台幣36元），一週下來省下的錢對這個年紀的群體來說是一筆可觀的數字，若取消了免費福利則會讓他們失去搭地鐵的意願，但也有年長乘客認為在愈來愈多人邁入免費搭乘的門檻之際，確實可以提高歲數門檻。
對此，韓國老年人協會會長金浩一批評，「難道人們是刻意選擇變老的嗎？為何要剝奪他們僅存的快樂呢？」，他稱不少老年乘客因為一天中有著這段出門搭地鐵散心的時間，改善了他們逐漸孤獨、憂鬱的日子，這將進而降低銀髮族的醫療與長照費用。