杭州亞運／電競《傳說對決》不敵香港！中華隊16強止步 無緣獎牌
2022杭州亞運各項賽事如火如荼進行，首次進入正賽的「電競」項目中，《傳說對決》也在今（24）日早上9點開打，本次中華隊由國內職業戰隊「BRO Esports」為班底出征，首戰因寮國棄權，中華隊拿下首勝，不過後續小組賽遭遇實力堅強的香港隊，最後飲恨落敗，無緣奪牌和晉級8強。
記者張志浩/綜合報導
本屆杭州亞運《傳說對決》賽事，中華隊在日前抽籤分在B組，與寮國、香港隊共同競爭8強資格，9點的比賽因寮國直接棄賽，中華隊率先拿下1分積分，不過10點與香港交戰時，遊戲開始3分鐘後，雙方在野區正面交鋒，香港拿下2次擊殺，中華隊則死守維持營運，經濟差維持在800元左右。
後續遊戲中，香港隊憑藉著前期累積的經濟優勢，在穩定不失誤的情況下，不斷在各線路給予中華隊壓力，並掌控小龍、外塔等各個物件，最終在遊戲16分鐘時，拆除中華隊的9座防禦塔和主塔。香港隊也以小組第一之姿晉級，將在8強賽遭遇馬來西亞。
雖然本屆亞運《傳說對決》已無奪牌希望，但電競項目中，中華隊仍有包括明（26）日開打的《英雄聯盟》，以及《絕地求生M》（亞運版）、《快打旋風5》等項目，個個都具有濃厚的奪牌機會，尤其在《英雄聯盟》抽籤分組完後，更是被玩家們認為中華隊是「坐二望一、劍指金牌」，持續替中華健兒加油！