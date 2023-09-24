越南芽莊跟富國島大PK！三大優勢搶攻國際旅客　資深業者激推

詐騙、割腰子、人蛇拐賣等負面新聞多　中國遊客不敢去泰國旅遊

▲中國遊客受負面新聞影響，赴泰旅遊意願大減。圖為泰國茵他儂國家公園。（圖／取自Pixabay）
▲中國遊客受負面新聞影響，赴泰旅遊意願大減。圖為泰國茵他儂國家公園。（圖／取自Pixabay）

國際中心楊雅婷／綜合報導

泰國近來積極推動旅遊業復甦，開放中國遊客免簽入境，期盼藉此吸引中國遊客回流。但今年以年中國盛傳各種泰國治安不佳的消息，像是赴泰旅遊恐遭人蛇集團誘騙販賣，載到鄰近東南亞國家「割腰子」等流謠在網路上瘋傳。此外，描述東南亞網路詐騙產業的電影《孤注一擲》在中國爆紅，導致中國遊客把泰國視為「危險國家」不敢造訪，今年為止赴泰旅遊的中國遊客僅230萬人次，相較於疫情之前泰國每年接待超過1000萬人次的中國遊客，不可同日而語。

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泰國旅行社協會主席奇瓦拉他那蓬（Sisdivachr Cheewarattanaporn）表示，網上的負面新聞是造成中國遊客人數下降的原因之一。今年3月開始，許多謠言在微博、微信、小紅書及抖音瘋傳，到東南亞旅遊是否安全成了中國網友關注的熱門焦點。

中國的社交平台盛傳，遊客在泰國可能會被人蛇集團綁架，送往緬甸或柬埔寨的詐騙園區工作。事實上，多數被赴柬埔寨和緬甸詐騙區工作的人都是被高薪誘惑，自願到當地工作，並不是在泰國度假時在大馬路上被拐走。目前泰國也沒有發現拐騙外國人工作的詐騙園區。

泰國旅遊業者忿忿不平地說：「泰國沒有發生的事，卻被針對。」

在8月份上映並且大賣的電影《孤注一擲》（No More Bets）也使謠言甚囂塵上，這是一部講述電腦程式設計師被拐騙到東南亞詐騙區的中國電影。電影上映後，至今大賣38億元人民幣（約167億台幣），成為中國今年第三大最受歡迎的電影，但是很多民眾看完電影，對於赴泰國更加卻步。一名22歲的大學生接受法新社記者採訪時表示，雖然知道電影情節較為誇大，但想到要去泰國難免感到不安，「我擔心我們會被帶到其他地方，比如柬埔寨或緬甸。」

一名44歲的護士要跟丈夫和女兒到泰國旅遊時，就遭到家人極力阻撓。她在曼谷大皇宮外受訪時表示，「我的朋友們都說你先去看看，安全的話我們再去。」她認為泰國並不像網路上所說那樣會遭到拐騙，「根本沒有那樣的事」。雖然如此，但這部電影及流言影響，中國遊客赴泰旅遊興趣缺缺，泰國政府的免簽措施是否能吸引中國遊客回流，仍待觀察。

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