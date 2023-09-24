當林園區鄉親的好厝邊！中油石化事業部舉辦林園區中秋晚會送大獎
台灣中油公司石化事業部於23日晚間，在林園區廣應廟前廣場，舉辦林園區中油中秋晚會活動，在林園鄉親在地社團、林園高中學生社團的精彩演出，及穿插進行電冰箱、電視及平板等多項好禮摸彩活動，為整個活動掀起高潮。
記者黃守作／高雄報導
林園區中油中秋晚會活動，是由林園區長簡水彬與中油石化事業部執行長黃三泰共同主持，立法委員林岱樺、市議員王耀裕、李雨庭、邱于軒，以及林園區各里里長率里民到場聯歡。
台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰表示，中油石化事業部響應政府淨零碳排政策，秉持「優油、減碳、潔能」的精神，使用許多節能減碳的設備與製程，未來也會持續精進工安與環保，並落實敦親睦鄰，當林園鄉親的好厝邊。
中秋晚會活動，除了邀請當紅歌星龍千玉、江志豐、陳昭偉、Dora等多位藝人表演外，林園高中社團、林園舞蹈協會、林園跳鼓陣等在地社團也到場演出，精彩的表演讓在場鄉親看得目不轉睛、連連拍手叫好，而表演過程中，也穿插萬眾矚目的抽獎活動，將現場氣氛炒到最高點。
中油石化事業部執行長黃三泰、副執行長吳祐明也率公關組經理王俊堯、課長龔介宇及公關團隊到場，與林園鄉親同歡，提前感受中秋佳節的喜悅。