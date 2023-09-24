自責！屏東消防小隊長崩潰痛哭　嚎啕喊「整個小隊只有我活下來」

明安董座哽咽致歉允負責　勇消父：對家屬來講不重要了

▲明揚高層強調會拿出最大誠意賠償並希望到靈堂上香致意，賴俊儒父親表示，對他而言已經不重要了。（圖／記者陳威叡攝，2023.09.24）
▲明揚高層強調會拿出最大誠意賠償並希望到靈堂上香致意，賴俊儒父親表示，對他而言已經不重要了。（圖／記者陳威叡攝，2023.09.24）

記者陳威叡／台北報導

屏東明揚工廠前天發生大火釀嚴重死傷，明揚高層今（24）日召開記者會，提及雇主責任與公共意外，會超過保險理賠範圍，但仍會以最大誠意理賠。而過程中董事長劉安晧哽咽致歉，盼能盡快赴消防弟兄靈堂致意，並進行慰問與撫恤金的發放。對此殉職勇消賴俊儒父親表示，明揚提及照顧等語，事實上對家屬來說不重要了，重要的是他犧牲了一個兒子，要來上香他也沒有意見，「我沒有怨任何人，希望不要再有無謂、無辜的傷亡」。

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對於明揚高層召開記者會，強調會以最大誠意理賠，希望能夠盡快赴消防弟兄靈堂致意，並進行慰問與撫恤金的發放。對此賴俊儒父親表示，明揚提及照顧等語，對家屬來說不重要了，重要的是他犧牲了一個兒子，「他要怎麼樣去處理我沒有意見，我沒有怨任何人」。

賴父說，他曾聽人說明揚名聲不太好，假設公司有這樣的狀況，希望公司以後能夠改善，員工上下班或需要救護時，應該就不會死傷這麼嚴重，不希望任何人犧牲，更不希望自己兒子犧牲。

至於高層稱希望來靈堂上香，賴父重申自己不怨任何人，他知道消防員救災救護風險很高，但今天發生這樣的事情，明揚要不要來慰問他沒有意見，只希望所有工廠設備都能如實依照政府規定，希望不要再有無謂、無辜的傷亡。

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