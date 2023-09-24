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慶中華隊亞運第100金！全家「美式買1送1」可寄杯　拿鐵第2杯9元

▲「柔道男神」楊勇緯在杭州亞運柔道60公斤級奪金，拿下個人首面金牌，也是中華隊本屆第1金、隊史第100金，歷史留名。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲「柔道男神」楊勇緯在杭州亞運柔道60公斤級奪金，拿下個人首面金牌，也是中華隊本屆第1金、隊史第100金，歷史留名。（圖／特派記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

杭州亞運昨（23）日正式開幕，今（24）日台灣柔道男神楊勇緯取得勝利，替中華隊奪下亞運第100面金牌榮耀，全家也宣布將自今日下午6點起至9月25日前，APP隨買跨店取，大杯單品美式買1送1；單品拿鐵2杯特價119元，原價110元的單品拿鐵，第二杯只要9元爽喝，還可以APP寄杯。

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歡慶中華隊今天完成隊史第100面金牌榮耀，全家今（24）日下午6點起至9月25日前，APP隨買跨店取購買杯單品美式可享買1送1（原價100元、平均50元），購買大杯單品拿鐵則可享2杯特價119元（原價110元、平均60元），每會員各限購2組。

此外，全家即起至10月8日前，於「全家」店舖購買指定商品，單筆消費滿100元，即可獲得「全家啟杭應援奪金」抽獎券1張，於APP抽獎趣專區參加活動，就有機會獲得價值近2萬元的「SHARP 60型4K UHD 連網液晶顯示器」，抽出數量即為台灣選手於本屆賽事中所獲金牌數，等同台灣好將榮獲幾面金牌、「全家」就送出幾台電視。

▲台灣好手奪得第100金，全家限時推出美式買1送1。（圖／全家提供）
▲台灣好手奪得第100金，全家限時推出美式買1送1。（圖／全家提供）
7-11也有今（24）日限定優惠，包括大杯精品美式、水果氣泡珍珠椰果買1送1；消暑冰品方面，還有7-11酷聖石複合店，指定冰品買1球送1球、霜淇淋買1送1（限icash Pay）優惠。

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